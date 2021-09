USU: Sairaaloita myydään nyt lähes ilmaiseksi

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Monet kunnat pyrkivät eroon sote-kiinteistöistä hyvinvointialueiden muodostamisen myötä.

Sairaaloita ja terveyskeskuksia on myyty sote-uudistuksen kynnyksellä polkuhintaan huutokaupoissa.

Uutissuomalaisen mukaan taustalla on sairaanhoitopiirien omaisuuden siirtyminen hyvinvointialueille. Niillä on velvoite vuokrata sote-käytössä olevat kiinteistöt aluksi kolmeksi vuodeksi, mutta jatko on kuntien kannalta epävarmaa.

Kiinteistöjen ylläpito ja purkaminen olisivat usein kalliita vaihtoehtoja. Esimerkiksi Kauhavalla sijaitsevasta Härmän sairaalasta oli tarjottu maanantai-iltaan mennessä 610 euroa, kun myyntiaikaa oli jäljellä kuusi päivää. Kauppaan kuuluu tontti ja useita rakennuksia.

– Sote-toiminnot siirtyvät kunnista pois, ja kunnat jäävät omistamaan ja vuokraamaan kiinteistöjään hyvinvointialueille. Saattaa olla, että kunnat eivät koe enää mielekkääksi omistaa sote-kiinteistöjä, kun sote-palveluiden järjestämisvastuu siirtyy [hyvinvointialueille], Kuntaliiton tilapalvelupäällikkö Jussi Niemi sanoo.

Hän ei usko, että kunnat voisivat haalia sote-kiinteistöistä merkittäviä myyntivoittoja.

– Kasvukeskuksissa kaavamuutoksen avulla tapahtuva kiinteistökehitysprojekti voisi onnistuessaan olla taloudellisesti voitollinen, Niemi pohtii.