USU: Sadat menettävät vuosittain Suomen kaksoiskansalaisuuden

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Suomen kansalaisuuden voi säilyttää ilmoituksella.

Uutissuomalaisen mukaan vajaat 300 Suomen kaksoiskansalaista on menettänyt vuosittain Suomen kansalaisuuden, koska he eivät ole osoittaneet laissa mainittua riittävää yhteyttä Suomeen.

Uutissuomalaisen Digi- ja väestötietovirastosta (DVV) saaman arvion mukaan vuosina 2018–2020 Suomen kansalaisuuden menetti yhteensä 840 kaksoiskansalaista. Viime vuonna tapauksia oli 300 ja sitä edellisenä vuonna 260. Vuonna 2018 määrä oli 280.

Kansalaisuuden menetyksistä ei ole tarkkaa tilastoa ja lukuihin pitää DVV:n mukaan suhtautua suuntaa-antavina.

Kaksoiskansalainen, jolla ei ole kotikuntaa Suomessa, voi menettää Suomen kansalaisuuden, jos hän ei viimeistään 22-vuotiaana osoita ”riittävää yhteyttä” Suomeen. Tyypillistä on, että tällainen henkilö asuu ulkomailla.

– Suomen kansalaisuuden menettävien joukossa ei erotu mikään tietty maa tai maaryhmä. Luvut heijastavat yleistä muuttoliittoliikettä, kertoo johtaja Jari Taipale DVV:stä.

Suomen kansalaisuuden säilyttäminen on kaksoiskansalaiselle varsin helppoa. Se säilyy automaattisesti esimerkiksi, jos henkilö on syntynyt Suomessa ja hänen kotikuntansa on Suomessa hänen täyttäessään 22 vuotta.