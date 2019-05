USU: Ruotsin kielen suosio yo-kokeissa kasvoi

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Ruotsin kielen suosion lasku ylioppilaskirjoituksissa on pysähtynyt.

Ruotsin kirjoittamisen suosio näyttää jopa kääntyneen lievään nousuun, kertoo Uutissuomalainen.

Kaksi vuotta sitten keväällä 2017 ennätykselliset 51,3 prosenttia valkolakin saaneista jätti toisen kotimaisen kielen pois tutkinnostaan. Vuosi sitten vastaava osuus oli 50,7 ja tänä keväänä 48,2 prosenttia. Luvut selviävät Ylioppilastutkintolautakunnan (YTL) tilastoista.

Ruotsin suosio alkoi laskea sen jälkeen, kun sen kirjoittaminen muutettiin vapaaehtoiseksi vuonna 2005 valinnaisuuden lisäämiseksi.

Suomen ruotsinopettajat ry:n puheenjohtaja Satu Pessi suhtautuu ruotsin suosion suunnan mahdolliseen muutokseen varovaisen myönteisesti.

– Se voi olla signaali siitä, että yhä useampi tajuaa, ettei se ole pelkkä englanti (jolla tulee toimeen), Pessi sanoo.

Pessin mielestä ruotsin kielen osaaminen voi olla kilpailuvaltti.

– Kysyn opiskelijoilta, miten he aikovat erottua työnhakijoiden joukosta päästäkseen edes haastatteluun. Kyllä se on kielitaito. Suomi, ruotsi ja englanti on osattava automaattisesti. Sen jälkeen tulevat muut vieraat kielet, hän sanoo.