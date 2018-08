USU: Romutuspalkkioon tarkoitettua rahaa jää käyttämättä

Rahaa riittäisi vielä yli tuhannelle autolle tänä vuonna. Ensi vuodeksi luvassa ei ole uutta romutuspalkkiota.

Uutissuomalaisen mukaan elokuun loppuun asti jatkuvaan kampanjaan on varattu valtion budjetissa kahdeksan miljoonaa euroa, mistä oli käytetty elokuun 12. päivään mennessä 82 prosenttia. Rahaa on jäljellä 1,5 miljoonaa euroa, mikä riittää vielä noin 1 400 auton romutuspalkkioon.

– Ihan loppuun asti rahat eivät ehdi kulua, sillä aikaa on enää alle kolme viikkoa. Joitakin satoja autoja ehtii vielä tulla kampanjaan, erityisasiantuntija Hanna Kalenoja Tieliikenteen Tietokeskuksesta kertoo Uutissuomalaiselle.

Autotuojat ja -teollisuus ry:n toimitusjohtaja Tero Kallio arvioi, että palkkiota ehditään hyödyntää noin 7 000 uuden auton ostoon, kun rahoitusta olisi riittänyt noin 7 600 autolle. Elokuun puoleenväliin mennessä palkkiota oli käytetty noin 6 200 autoon.

Edellisen kerran romutuspalkkiota kokeiltiin vuonna 2015. Tuolloin kampanjaan budjetoitiin aluksi kolme miljoonaa euroa, mutta sen suosio oli niin suuri, että siihen annettiin lisätalousarviossa viisi miljoonaa euroa lisärahoitusta.

Romutuspalkkion ehtoja on tiukennettu edelliskerrasta. Kun vuonna 2015 edellytyksenä oli, että romutettava auto oli yli kymmenen vuotta vanha, nyt vaatimuslista on pidempi. Romutuspalkkion käyttäjän on täytynyt olla romutettavan auton omistaja tai haltija vähintään 12 kuukautta ennen romutusta. Auton on myös pitänyt olla liikennekäytössä sekä vuonna 2017 että romutushetkellä.