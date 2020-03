USU: Riistalintujen kannat romahtaneet

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Lähes kaikkien riistalintujen määrä on romahtanut.

Uutissuomalaisen mukaan vain sinisorsan kanta on vakaa, ja senkin saalismäärä on laskenut 60 000:lla vuosituhannenvaihteen 240 000:sta. Toiseksi merkittävimmän riistalinnun tavin saalis on tippunut 140 000:sta 90 000:een.

Telkkä on ehtynyt 90000:sta 30 000 saaliiseen ja haapana 50 000:sta 26 000:een. Muut vesilinnut ovat saalislukumäärissä alle 10 000:n. Surkeimmassa jamassa on punasotka, jonka saalis laski lähes nollaan 2017.

– Tilanne on todella huolestuttava – sanoisin, että historiallisen kehno. Poikastuotanto on huonoa, ja kannat taantuvat, ministeriön asiantuntija Heidi Krüger sanoo Uutissuomalaiselle.

Kantojen romahtamiseen on kaksi suurta syytä: vesistöjen rehevöityminen sekä vieraslajit minkki ja supikoira.

Rehevöitymisen takia metsäjärvien vedet ovat niin tummia, että linnuilla on vaikeuksia löytää ravinnoksi kelpaavia hyönteisiä. Lisäksi rehevöityminen on lisännyt särkikaloja. Ne syövät samoja ötököitä kuin sorsalinnut.

Minkki ja supikoira syövät sorsalintujen munia ja poikasia. Kumpikin on päässyt Suomen luontoon karkaamalla turkistarhoilta.