USU: Posti-kiistan selvitysryhmän rooli hämmensi

Valtakunnansovittelija katsoo Posti-kiistan selvitysryhmän roolin hämmentäneen.

Marraskuun loppupuolella Posti-kiistaa ratkomaan nimettiin ulkopuolinen, nelihenkinen selvitysryhmä.

Valtakunnansovittelija Vuokko Piekkala ei kuitenkaan myönnä Uutissuomalaisen haastattelussa, että hän olisi kokenut tulleensa syrjäytetyksi tilanteessa. Hän ei osaa sanoa, oliko selvitysryhmän nimeäminen tarpeellista.

Piekkala luonnehtii Postin työehtosopimusneuvotteluja poikkeuksellisen monimutkaisiksi. Riita saatiin päätökseen marraskuun lopussa.

Piekkalan mielestä sovitteluun tulevien työriitojen ongelmana on neuvottelujen jääminen viime tippaan.

– Osapuolet eivät välttämättä ole kyenneet keskustelemaan asioista riittävästi ennen sovittelijan tapaamista. Pöydässä istutaan pitkien (vaatimus)listojen kanssa, kun h-hetki eli työehtosopimuksen päättyminen on jo käsillä. Sitten ollaan siinä tilanteessa, että aikaa on kaksi viikkoa, mutta pöydällä on yhden avoimen asian sijaan toistakymmentä ratkaisua vaativaa asiaa. Sellaista tilannetta on todella vaikea lähteä selvittelemään, hän toteaa.

Valtakunnansovittelijan työtä vaikeuttaa, etteivät osapuolet halua paljastaa kaikkia korttejaan toisilleen eivätkä sovittelijalle.

– Kukaan ei halua hävitä, siksi jokainen haluaa pitää itsellään mahdollisimman paljon tietoa. Ei kerrota, missä oltaisiin valmiita joustamaan, jotta sovinto saadaan aikaiseksi, Piekkala sanoo Uutissuomalaiselle.