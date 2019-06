USU: Poliisikoulutuksen aloituspaikkojen määrä vähenee rajusti

Poliisiammattikorkeakoulu vähentää poliisikoulutuksen aloituspaikkoja rajusti ensi vuonna.

Poliisiammattikorkeakoulu rehtori Kimmo Himberg kertoo Uutissuomaiselle, että ensi vuoden koulutuspaikkojen määrä voi laskea jopa alle 300, kun vielä tänä vuonna poliisikoulutukseen otetaan 400 opiskelijaa.

Aloituspaikkojen vähentäminen johtuu Antti Rinteen (sd.) hallituksen kirjauksesta. Sen mukaan poliisien määrä nostetaan vaalikauden aikana 7 500:aan. Tällä hetkellä poliisien vahvuus on 7 300.

– Julkisuudessa on puhuttu 300 poliisin lisäyksestä, mutta todellisuudessa määrä on siis pienempi, Himberg sanoo.

Poliisihallitus esitti poliisien määrä kasvattamista 7 850:een seuraavan neljän vuoden aikana, ja poliisikoulutuksessa varauduttiin tähän.

– Tuo korkeampi määrä sai laajaa poliittista kannatusta, ja aloituspaikoilla ennakoimme tuota määrää. Nyt joudumme sopeuttamaan paikkamäärän tähän hallitusohjelman kirjaukseen, Himberg toteaa.

Koulutuspaikkojen määrän päättää lopullisesti Poliisihallitus.

Tänä vuonna poliisikoulutukseen on ollut ennätyksellinen kiinnostus. Hakijoita on ollut yli 5 000. Lisäys on suuri, sillä viime vuosina hakijamäärä on ollut noin 4 000.