USU: Pitkän matematiikan suosio kasvanut

Pitkän matematiikan suosio on nyt korkeimmillaan vuosikymmeneen.

Uutissuomalaisen mukaan aineen suosio ylioppilaskirjoituksissa on noussut viisi vuotta.

Ylioppilastutkintolautakunnan tilastojen mukaan pitkän matematiikan kirjoitti viime vuonna runsaat 37 prosenttia ylioppilastutkinnon suorittaneista, mikä on pari prosenttiyksikköä enemmän kuin edellisenä vuonna ja runsaat 4,5 prosenttiyksikköä enemmän kuin vuonna 2013.

Luonnontieteistä suosiotaan on kasvattanut eniten biologia, jonka kirjoittajien osuus on vuosikymmenen aikana noussut seitsemän prosenttiyksikköä vajaaseen 24 prosenttiin. Kemian kirjoittajien osuus on noussut noin kuudella prosenttiyksiköllä ja fysiikan vajaalla neljällä prosenttiyksiköllä vuosien 2008 ja 2018 välillä. Niiden arvosana löytyy noin joka viidennestä ylioppilastodistuksesta.

– Yhtenä vaikuttavana tekijänä (kasvuun) on ollut lääketieteellisen tiedekunnan opiskelijavalinnan pääsykokeissa edellytetty lukion opetussuunnitelman mukainen fysiikan, kemian ja biologian osaaminen, sanoo Ylioppilastutkintolautakunnan pääsihteeri Tiina Tähkä Uutissuomalaiselle.

Lääketieteellisen tiedekunnan valintakoe on vuodesta 2012 lähtien perustunut lukion oppimäärään kemiasta, fysiikasta ja biologiasta. Tähkä arvioi vaikutusta olevan myös sillä, että diplomi-insinöörikoulutuksessa on lisätty todistusvalintaa.