USU: Pitkäkestoisesta koronasta niukasti korvauksia

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kela on maksanut long covidin vuoksi sairauspäivärahaa tammi–elokuussa 200 henkilölle.

Kelan pääjohtaja Outi Antila pitää Uutissuomalaisessa määrää yllättävän pienenä. Long covidilla tarkoitetaan pitkäkestoista tai pitkittynyttä koronavirustautia. Samalla ajanjaksolla koronavirustartunnan vuoksi sairauspäivärahaa on saanut 3 500 kansalaista.

Kelan sairauspäivärahaa saa enintään 300 arkipäivältä eli noin vuodelta. Kun Kelan sairauspäivärahakausi täyttyy, mutta työkyky ei ole edelleenkään palautunut, voi työeläkeyhtiöiltä hakea työkyvyttömyyseläkettä. Sitä voidaan myöntää määräaikaisena tai pysyvänä.

Suomen neljä työeläkeyhtiötä ovat tähän mennessä saaneet parikymmentä hakemusta koronainfektion jälkitilan vuoksi. Niistä suurin osa on hylätty tai niiden käsittely on kesken.

Varma on saanut hakemuksista 12. Niistä kahdeksan on hylätty, kolmelle on myönnetty kuntoutustuki eli määräaikainen työkyvyttömyyseläke ja yhdelle osakuntoutustuki.

Ilmariseen long covid -hakemuksista on tullut 5–10. Niistä parille on myönnetty määräaikainen työkyvyttömyyseläke. Lisäksi yhdelle on myönnetty osakuntoutustuki.