USU: Pelihimon kimppuun käydään nenän kautta

Äkillistä himoa pelata rahapelejä voidaan ehkä pian hoitaa nenäsuihkeella.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL aloittaa tammikuussa tutkimuksen, jossa selvitetään naloksonia sisältävän nenäsuihkeen tehoa peliriippuvuuden hoidossa, kertoo Uutissuomalainen.

Suomessa on aiemmin tutkittu naltreksoni-nimistä lääkettä peliriippuvuuteen vuosina 2009 ja 2011. Ongelmana oli, että lääke on tablettimuodossa ja vaikuttaa elimistössä hitaasti.

– Naloksoni on vesiliukoinen, joten se soveltuu nenäsuihkeena otettavaksi. Pelaaminen on impulsiivista toimintaa, joten lääkkeen on vaikutettava muutamissa minuuteissa, tutkimusprofessori Hannu Alho THL:stä kertoo Uutissuomalaiselle.

THL kerää nyt tutkimukseen koehenkilöitä. Tutkimuksen tulokset valmistuvat Alhon mukaan mahdollisesti jo ensi vuonna. Mikäli nenäsuihke osoittautuu toimivaksi lääkkeeksi, sen saaminen apteekkeihin voi sujua nopeastikin.

Rahapeliriippuvuus on Suomessa jatkuvasti kasvava ongelma. Väestöstä 2-3 prosenttia kärsii peliriippuvuudesta. Rahapeliriippuvuudesta puhutaan, kun ongelma on jo niin vakava, ettei pelaaja kykene hallitsemaan pelaamistaan lainkaan.