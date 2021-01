USU: Oppositio valmiimpi kovempaan menokuriin

Puolueet eivät ole kiristämässä rahapolitiikkaa vielä tänä vuonna.

Tämä selviää Uutissuomalaisen eduskuntapuolueiden puheenjohtajille tekemästä kyselystä. Valmiimpia tiukempaan menokuriin ovat oppositiopuolueet perussuomalaiset ja kristillisdemokraatit.

Uutissuomalainen kysyi puolueilta, pitäisikö valtion finanssipolitiikkaa kiristää tänä vuonna? Hallituspuolueista vastataan, että vielä ei ole sen, vaan elvytyksen aika. Elvytys on esimerkiksi yritysten ja kuntien tukemista velkarahalla.

– Vuoden 2021 finanssipolitiikka on yhä elvyttävää. Se on tarpeen, koska koronakriisin vaikutus talouteen on yhä merkittävä ja työttömyys on yhä liian korkeaa. Tässä suhdannetilanteessa elvyttävä politiikka vahvistaa työllisyyttä ja yritysten toimintaedellytyksiä, Sanna Marin (sd.) sanoo.

Pääministerin mukaan finanssipolitiikassa on oltava jatkuva valmius reagoida suhdannetilanteen edellyttämällä tavalla, koska lähiaikojen talouskehitys on yhä epävarmaa.

Oppositiopuolue kokoomus ja hallituspuolue keskusta kannattavat elvytystä mutta varoittavat ylivelkaantumisesta.

– Nyt on keskityttävä koronakriisin hoitoon sekä tulevaisuudenuskon luomiseen. On eri asia velkaantua ja ylivelkaantua, vastaa Petteri Orpo (kok.).

– Kriisin ollessa vielä päällä ei pidä tänä vuonna kiristää finanssipolitiikkaa, Annika Saarikko (kesk.) sanoo.

Perussuomalaisten ja kristillisdemokraattien mielestä kiristämistä kannattaa kohdentaa nousukauteen, mutta nyt olisi jo suunnitelmien aika.

– Pitäisi ainakin valmistautua kiristämiseen johdonmukaisilla suunnitelmilla ja kirjauksilla, joiden tarkka toteutus olisi riippuvainen epidemian talttumisesta erityisesti rokotteen seurauksena sekä tietenkin muista yleisistä talouden näkymistä, vastaa varapuheenjohtaja Riikka Purra (ps.).

– Tämä riippuu paljolti koronasta; mikäli olemme syksyyn mennessä saaneet viruksen nujerrettua, on syytä palata menokuriin. Kristillisdemokraatit näkee velanoton tarpeellisena korona-ajasta ylitse pääsemiseksi, mutta hallituksella pitäisi olla jo tässä vaiheessa suunnitelmat velkaantumisen taittamiseksi ja työllisyyden kohentamiseksi, Sari Essayah (kd.) sanoo.

Vihreät ja vasemmistoliitto tyrmäävät ajatukset leikkauslistoista. RKP korostaa rokotteiden nopeaa käyttöönottoa.