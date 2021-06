OP Ryhmän pankkien määrä vähenemässä USU:n mukaan lähemmäksi sataa

OP Ryhmään kuuluu tällä hetkellä 132 osuuspankkia.

OP Ryhmässä on jälleen vireillä lukuisia osuuspankkien yhdistymisiä. Kahdeksasta fuusiosta on päätetty, mutta ne eivät ole vielä voimassa. Neljä hanketta on julkistettu, mutta päätökset uupuvat. Lisäksi ryhmän mukaan julkistamattomia hankkeita on useita, kertoo Uutissuomalainen.

Jos kaikki 12 julkistettua yhdistymistä toteutuvat, ryhmän pankkien määrä vähenee 115:een. Nyt niitä on 132. Tavoitetta optimaalisesta pankkien lukumäärästä ei asetettu.

OP Ryhmän vähittäispankkitoiminnan liiketoimintajohtaja Harri Nummela kertoo, että fuusioiden taustalla vaikuttavat voimakkaat muutokset sekä asiakkaiden käyttäytymisessä että finanssialan toimintaympäristössä.

– Asiakkaat käyttävät enenevässä määrin ajasta ja paikasta riippumattomia sähköisiä palveluita. Pankin työntekijöiden osaamisvaatimukset ovat kasvaneet. Asiakkaat tarvitsevat esimerkiksi rahoituksen ja sijoittamisen syvällisempää osaamista jatkuvasti enemmän, Nummela sanoo Uutissuomalaiselle.

Pankit vakuuttelevat, että asiakkaat hyötyvät entistä isommista pankeista.

– Yhdistymisen jälkeen pankilla on enemmän resursseja asiakaspalveluun, ja pankki voi tarjota kattavammat pankki-, varallisuudenhoito-, laki-, vahinkovakuutus- ja kiinteistönvälityspalvelut, Nummela sanoo.