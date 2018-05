USU: Oikeusoppineet rukkaisivat lakia yhdynnästä lapsen kanssa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Rikosoikeuden asiantuntijoiden mielestä sukupuoliyhteyden lapsen kanssa pitäisi olla automaattisesti raiskaus.

Korkein oikeus (KKO) tiedotti torstaina, ettei se myönnä valituslupaa tapauksessa, jossa 10-vuotiaan kanssa sukupuoliyhteydessä ollut mies tuomittiin raiskauksen sijaan törkeästä lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä, koska lapsen ei voitu todistaa vastustaneen yhdyntää.

Laissa on määritelmä, jonka mukaan yhdyntä on ilman väkivallan uhkaakin raiskaus, jos uhri on avuttomassa tilassa. Avuttomuuden määritelmässä ei ole mainittu uhrin nuorta ikää.

– Minusta pienet lapset kaipaavat suojelua siinä missä humalaisetkin. Juopumistila ja nukkuminenhan ovat jo olemassa avuttoman tilan perusteluissa, sanoo rikos- ja prosessioikeuden professori Matti Tolvanen Itä-Suomen yliopistosta Uutissuomalaiselle.

Hänestä lisäys olisi yksinkertainen tapa ehkäistä vastaavat tapaukset tulevaisuudessa.

Rikosoikeuden emeritaprofessori Terttu Utriainen pitäisi parempana ratkaisuna muuttaa koko rikoslain raiskauspykälää niin, että raiskauksen määritelmäksi tulisi sukupuoliyhteys ilman toisen osapuolen suostumusta. Samalla lakiin voitaisiin lisätä lapsen raiskaus, kuten monessa maassa on jo tehty.

Rikosoikeuden professori Kimmo Nuotio Helsingin yliopistosta katsoo nimitysongelman johtuvan nykyisestä raiskauksen määritelmästä.

– Olen itse kahden vaiheilla siinä, pitäisikö meidän uskaltaa miettiä koko raiskauksen ymmärtämistä uudella tavalla.

Nuotio huomauttaa, että vaikka 10-vuotiaan kanssa yhdynnässä ollut mies olisi tuomittu törkeän lapsen hyväksikäytön sijaan raiskauksesta, tuomio ei välttämättä olisi koventunut. Törkeästä lapsen hyväksikäytöstäkin voi saada jopa kymmenen vuoden vankeustuomion.

– Kyse on enemmän siitä, että nimitys ei kuulosta hyvältä, vaan tuntuu, että sen pitäisi olla raiskaus. Mielestäni tämä on asia, jossa voi harkita lainsäädännöllistä muutosta, mutta sen tekemiseen on eri tapoja, hän sanoo Uutissuomalaiselle.

Oikeusoppineet eivät ota kantaa siihen, mikä olisi sopiva ikäraja siihen, että yhdyntä lapsen kanssa olisi automaattisesti raiskaus.