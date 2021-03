USU: Oikeusministeriö kehotti kuntia rikkomaan vaalilakia

Ohjeistuksessa kuntia kehotettiin olemaan vahvistamatta kuntavaalien ehdokasasettelua.

Oikeusministeriö on toimittanut kunnille kuntavaalien ehdokasasettelua koskevan ohjeistuksen, jossa kuntia kehotetaan olemaan noudattamatta voimassa olevaa vaalilakia, Uutissuomalainen kertoo.

USU:n haltuunsa saamassa ohjeessa oikeusministeriö suositteli kuntia olemaan vahvistamatta kuntavaalien ehdokasasettelua maaliskuussa.

Voimassa olevan lain mukaan ehdokasasettelu pitää vahvistaa torstaina 18. maaliskuuta.

– Oikeusministeriö suosittelee, että keskusvaalilautakunnat jättävät tekemättä vaalilain 36-41 ja 43-44 §:n mukaiset toimet. Keskusvaalilautakunta ei siis ratkaise sille tulleita ehdokashakemuksia tai laadi ehdokaslistojen yhdistelmää maaliskuussa 2021, USU:n näkemässä ohjeessa todetaan.

Myöhemmin ministeriö muutti ohjeistustaan. Muutetussa ohjeistuksessa todetaan, että keskusvaalilautakuntien on vallitsevassa tilanteessa harkittava, miten vaalilain mukaisia toimia toteutetaan. Uudessa ohjeistuksessa ei enää kehoteta rikkomaan voimassa olevaa vaalilakia, mutta takaportti kuntien omalle harkinnalle jätetään yhä auki.

Oikeusministeriön vaalijohtaja Arto Jääskeläinen sanoo USU:lle, että oikeusministeriöstä ”ei ole lähtenyt eikä lähde” ohjetta, jossa kuntia kehotetaan toimimaan vastoin lakia. Jääskeläinen lisää, ettei hänellä ole tiedossa ”millaista ohjetta asiasta liikkui ensivaiheessa”.

– Sinänsähän tämä on aika akateeminen kysymys, koska fakta on se, että jos on jotain virheitä ollutkin, niin ne on korjattu. Korjattu ohje pätee.

Jääskeläisen mukaan ministeriöstä kuntiin lähetetyt ohjeistukset ovat lopulta sivuseikka.

– Ministeriön lähettämillä ohjeistuksilla tai kehotuksilla ei ole suurta merkitystä, koska kunnanhan on kaikessa toiminnassaan lakia noudatettava.