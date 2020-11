USU: Moni odottaa yhä palautuksia perutuista matkoista

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Matkustamista koskevien yhteydenottojen määrä Kilpailu- ja kuluttajavirastoon on lähes kaksinkertaistunut.

Uutissuomalaisen mukaan osa asiakkaista odottaa yhä maksupalautuksia koronapandemian vuoksi keväällä perutuista matkoistaan. Lain mukaan matkapaketeissa maksun palautusaika on kaksi viikkoa, lennoissa seitsemän päivää.

Matkustamista koskevien yhteydenottojen määrä Kilpailu- ja kuluttajavirastoon (KKV) on lähes kaksinkertaistunut tänä vuonna. Niitä on tullut virastoon marraskuun 24. päivään mennessä lähes 6 700, kun viime vuonna vastaavaan aikaan niitä oli 3 800. Suurin osa matkustamista koskevista yhteydenotoista KKV:hen on tänä vuonna liittynyt koronapandemian vaikutuksiin.

Ryhmäpäällikkö Satu Toepfer KKV:stä kertoo Uutissuomalaiselle, että eniten ongelmia on ollut matkapaketeissa.

Matkatoimistoalalla myynti on romahtanut koronapandemian aikana jopa yli 90 prosenttia viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna. Tämä ilmenee Suomen matkailualan liiton (SMAL) jäsenyrityksilleen tekemissä kyselyissä, joihin vastasi yhteensä 95 matkatoimistoa ja matkanjärjestäjää. Huhti–syyskuussa niiden kokonaismyynti oli vain 8,7 prosenttia ja lokakuussa ainoastaan 6,2 prosenttia viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna.

Toimialan henkilöstöstä oli huhti–syyskuussa kokopäiväisesti töissä vain 16 prosenttia ja lokakuussa 15 prosenttia.

SMALin jäseninä on 179 matkatoimistoa ja matkanjärjestäjää sekä 110 muuta matkailualan yritystä. Jäsenyritysten kokonaismyynti viime vuonna oli lähes kaksi miljardia euroa, ja ne työllistivät koti- ja ulkomailla noin 2 500 henkeä.