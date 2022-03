USU: Migriin lisää työntekijöitä Ukrainasta paenneiden vuoksi

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Ukrainalaiset ovat tänä vuonna jättäneet Suomessa yhteensä 3090 kansainvälisen suojelun hakemusta.

Maahanmuuttovirasto palkkaa välittömästi useita kymmeniä työntekijöitä lisää Ukrainasta sotaa Suomeen paenneiden vuoksi. Jos kriisi jatkuu, lisää työntekijöitä rekrytoidaan tarpeen mukaan, kertoo Maahanmuuttoviraston ylijohtaja Jari Kähkönen Uutissuomalaiselle.

– Olemme rekrytoimassa nyt ensi hätään 38 henkilöä vastaanottokeskuksiimme, jotka ovat tässä keskeisessä roolissa. Pyrimme saamaan ihmiset mahdollisimman pikaisesti töihin.

Kähkösen mukaan vastaanottokeskuksiin haetaan ohjaajia sekä sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöstöä.

Suomessa on 27 vastaanottokeskusta. Maahanmuuttovirasto on Ukrainan sodan vuoksi lisännyt niihin noin 2 000 majoituspaikkaa. Lauantain tietojen mukaan vastaanottokeskuksissa on vapaana noin 1800 paikkaa.

– Olemme toki varautuneet siihenkin, että mahdollisesti joudumme perustamaan uusia vastaanottokeskuksia, Kähkönen sanoo Uutissuomalaiselle.

Maahanmuuttoviraston lauantaiaamun tietojen mukaan ukrainalaiset ovat tänä vuonna jättäneet Suomessa yhteensä 3 090 kansainvälisen suojelun hakemusta.

Viime päivinä kansainvälistä suojelua hakevien ukrainalaisten määrä Suomessa on kasvanut useilla sadoilla päivittäin. Esimerkiksi perjantaina ukrainalaiset jättivät 630 tilapäisen suojelun ja 33 turvapaikkahakemusta.