USU: Miehillä 80 prosenttia osakkeista

Osakeomistus on edelleen kasaantunut miehille.

Hieman yli 800 000 henkilöä Suomessa omistaa pörssiosakkeita. Tuoreimman tilaston mukaan osakkeiden omistajista kaksi kolmasosaa on miehiä.

Suomalaisilla kotitalouksilla on noin 33 miljardin euron edestä osakeomistuksia. Summasta 80 prosenttia on miehillä. Sukupuolijakauma on pysynyt lähes muuttumattomana, vaikka kiinnostus osakesijoittamista kohtaan on kasvanut 2010-luvulla.

Naiset ja miehet ostavat erilaisia osakkeita, kertoo Etelä-Suomen Sanomat Uutissuomalaisen jutussa.

Pörssiosakkeista Marimekon, Stockmannin ja Elisan omistajissa on enemmän naisia kuin miehiä.

– Naiset ovat sijoittaneet yrityksiin, joiden tuotteita käyttävät ja jonka toiminnan ymmärtävät ja tuntevat, sanoo Pörssisäätiön toimitusjohtaja Sari Lounasmeri.

Tiedot käyvät ilmi arvopaperikeskus Euroclear Finlandin syyskuun lopussa päivitetyistä tilastoista, joissa ovat mukana suomalaisten suorat osakesijoitukset.

Lounasmeren mukaan osakekaupat heijastavat perinteisiä stereotypioita. Naiset sijoittavat suhteessa enemmän kaupan alaan, terveydenhuoltoon ja finanssisektoriin. Miehet ostavat osakkeita teknologia- ja konepajayhtiöistä.