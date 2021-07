USU: Maria Ohisalon mukaan vihreissä ei ole ”miesongelmaa”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Vihreiden puheenjohtajan mukaan puolueen teemat kiinnostavat miehiäkin.

Vihreiden puheenjohtaja, sisäministeri Maria Ohisalo ei näe puolueensa edustajien sukupuolijakaumassa ongelmaa. Ohisalo kommentoi asiaa Uutissuomalaisen haastattelussa, jonka on julkaissut muun muassa Uusimaa.

Vihreiden kuntavaaleissa valituista valtuutetuista 74,1 prosenttia on naisia. Vihreiden eduskuntaryhmässä taas on 20 kansanedustajaa, joista 17 on naisia.

Syyksi vinoumalle on tarjottu sitä, että puolueen teemat eivät kiinnostaisi miehiä. Tätä Ohisalo ei allekirjoita.

– Ilmastonmuutos, luonnon kantokyky, tasa-arvon, työn ja toimeentulon kysymykset ovat varmasti teemoja, joista miehetkin ovat kiinnostuneita. En minä ainakaan halua sanoa, etteivät jotkut asiat olisi jollekin sukupuolelle tärkeitä, Ohisalo toteaa.

Ohisalon mukaan sukupuolijakauma kielii sen sijaan siitä, että vihreiden äänestäjät tahtovat äänestyspäätöksillään edesauttaa vähemmän edustettujen ihmisryhmien pääsyä päätöksentekijöiksi.

Hänen mukaansa sukupuolijakaumaa tarkastellessa tulee myös ottaa huomioon koko poliittinen kenttä, ei ainoastaan vihreitä.

– Kun katsoo politiikan kenttää kokonaisuutena, niin kyllä miehet ovat edelleen ihan hyvin edustettuina, Ohisalo sanoo sarkastiseen sävyyn.