USU: Lyhyt työkokeilu ei kiinnosta

Vapaaehtoinen rekrytointikokeilu ei ole saavuttanut suurta suosiota.

Työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) tilastojen mukaan vapaaehtoinen rekrytointikokeilu ei ole toistaiseksi ollut kovin suosittua, kertoo Uutissuomalainen. Kuukauden mittaisia rekrytointikokeiluja on aloitettu tammikuun 2017 ja toukokuun 2018 yhteensä noin 410.

– Luvut ovat aika alhaisia verrattuna muihin työkokeiluihin, TEM:n erityisasiantuntija Ville Heinonen kertoo.

Heinosen mukaan ministeriössä ei vielä tiedetä, moniko rekrytointikokeiluun osallistuneista on kokeilun jälkeen työllistynyt kokeilun kohteeseensa. Selvityksen pitäisi valmistua vuoden loppuun mennessä.

Uudenmaan TE-toimiston palveluesimiehen Olli-Pekka Surakan mukaan perinteinen työkokeilu saattaa vaikuttaa molemmista osapuolista houkuttelevammalta.

Surakka uskoo rekrytointikokeilun epäsuosion johtuvan sen lyhyydestä, ja siitä, että työnhakija ei saa työttömyyskorvauksen lisäksi kokeilusta mitään kulukorvauksia.

Rekrytointikokeilu on vapaaehtoista

Rekrytointikokeilu on osa hallituksen työllisyyden kärkihankkeen pilottikokeilua. Rekrytointikokeilussa työtön työnhakija ja työnantaja voivat sopia korkeintaan kuukauden palkattomasta työjaksosta, jonka jälkeen työnantajan olisi tarkoitus palkata kokeilussa ollut hakija.

Työnantajan tulee toimittaa TE-toimistolle selvitys kokeilusta, jos se päättää olla palkkaamatta kokeilussa ollutta hakijaa. Jos yritys palkkaa työnhakijan, vähennetään kokeilujakso koeajasta.

Työnhakija ja työnantaja eivät ole rekrytointikokeilun aikana työsuhteessa, vaan työ- ja elinkeinoministeriö vastaa työnantajavakuutuksesta. Työnhakija saa kokeilun aikana normaalin työttömyyskorvauksen ilman korotuksia tai kulukorvauksia.

TE-toimisto ei ohjaa rekrytointikokeiluun, vaan se on molemmille osapuolille vapaaehtoinen. Rekrytointikokeilu on suunnattu henkilöille, joilla osaaminen on kunnossa, mutta työmarkkinat eivät silti ole auenneet. Kokeilu on toiminut eräänlaisena hakijan työnäytteenä yrityksille.

Rekrytointikokeilu kerryttää aktiivimallin mukaista aktiivisuutta.