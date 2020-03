USU: Liikkumisrajoitusten tiukennus jakaa puolueita

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Eduskuntapuolueista puolet olisi valmiita tiukempiin rajoituksiin.

Puolet eduskuntapuolueista olisi valmiita nykyistä tiukempiin liikkumisrajoituksiin koronaepidemian vuoksi, kertoo Uutissuomalainen.

Uudenmaan liikkumisrajoitukset astuivat voimaan perjantain ja lauantain välisenä yönä.

Puolueista keskusta, kokoomus, perussuomalaiset ja vihreät olisivat tarvittaessa valmiita liikkumisen lisärajoituksiin. RKP, kristillisdemokraatit ja Liike Nyt eivät rajoittaisi liikkumista jo päätettyä enempää. SDP ja vasemmistoliitto eivät ota asiaan suoraan kantaa.

Uutissuomalainen kysyi puolueiden kantoja ulkonaliikkumiskieltoihin ja muihin tiukennuksiin eduskuntaryhmien puheenjohtajilta lauantaina sähköpostitse.

Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Kai Mykkänen kuvailee ulkonaliikkumiskieltoa äärimmäiseksi ja viimeiseksi käyttöön otettavaksi keinoksi. Kyse on ihmisten perusoikeuksien rajoittamisesta, Mykkänen sanoo.

– Siksi ulkona liikkumista koskevat rajoitukset on otettava käyttöön vain, jos ne ovat välttämättömiä ihmishenkien pelastamiseksi, hän vastaa Uutissuomalaiselle.

Perussuomalaisten eduskuntaryhmällä ei ole asiaan virallista kantaa.

– Itse katson, että hoitokapasiteetin puute tulee edellyttämään lisätoimia, joihin uudet liikkumisrajoitukset kuuluvat, perussuomalaisten ryhmänjohtaja Ville Tavio vastaa.

Pääministeripuolue SDP:n mukaan hallituksen toiminta perustuu terveysviranomaisten suosituksiin.

– SDP katsoo, että myös jatkossa hallituksen on perustettava päätöksentekonsa tutkittuun ja huolellisesti analysoituun tietoon viruksesta ja sen leviämisestä. Erityisen tärkeää tämä on silloin, kun päätöksillä on vaikutuksia muihin ihmisten perustuslaissa turvattuihin oikeuksiin, kuten vapaaseen liikkumiseen valtakunnan alueella, puoluesihteeri Antton Rönnholm kommentoi Uutissuomalaiselle.