USU: Keskustan jäsenmäärä laskenut eniten

Perussuomalaisten jäsenmäärä on kasvanut kahdella tuhannella.

Keskusta on menettänyt eniten jäseniään kahden viime vuoden aikana, kertoo Uutisssuomalainen.

Toisaalta puolueella on yhä ylivoimaisesti eniten jäseniä, yli 83 000. Kaksi vuotta sitten keskustan jäsenmäärä oli noin 90 000.

Myös SDP:n jäsenmäärä on pienentynyt viimeisen kahden vuoden aikana reilusti, noin 3 000 jäsenellä. SDP:llä on 34 174 jäsentä.

Kokoomuksenkin jäsenmäärä on laskenut kahden vuoden aikana. Kokoomuksella on noin 33 000 jäsentä.

Eniten jäsenmääräänsä on lisännyt perussuomalaiset.

– Vuoden 2018 lopussa jäsenmäärämme oli 11 000, ja nyt se on noin 13 000, perussuomalaisten puoluesihteeri Simo Grönroos kertoi USU:lle.

Myös vasemmistoliiton jäsen- ja järjestötiimin vetäjä Juuso Aromaa kertoi, että puolueen jäsenmäärä on kasvanut viimeisen kahden vuoden aikana ja lähentelee 12 000 jäsenen rajapyykkiä.

Vihreiden jäsenmäärään lasketaan kunakin vuonna jäsenmaksunsa maksaneet. Jäsenmäärä päivittyy reaaliajassa, ja vuosittaiset heilahtelut voivat olla melko suuria. Jäsenmaksun maksaneita on tällä hetkellä 7 500. Vuoden 2018 lopullinen jäsenmäärä oli 8 068.

Vihreiden puoluesihteerin Veli Liikasen mukaan laskun taustalla saattaa olla vaaliton vuoksi tai se, että puolue päätti lakkauttaa jäsenlehti Vihreän Langan.

RKP:n jäsenmäärä on on 22 365. KD:lla on 8 400 jäsentä.