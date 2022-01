USU: Annika Saarikko keskustelisi Nato-jäsenyydestä eduskuntavaaleissa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Keskustajohtaja suhtautuu kriittisesti ajatukseen neuvoa-antavasta Nato-kansanäänestyksestä.

- Ajatus kansanäänestyksestä saa aikaan erityisiä kaikuja aikana, jolloin hybridivaikuttaminen on todellinen uhka. Keskustan tuoreessa ulko- ja turvallisuuspoliittisessa ohjelmassa ei puhuta kansanäänestyksestä, keskustan puheenjohtaja Annika Saarikko sanoo Uutissuomalaiselle.

Hänen mielestään olisi hyvä, jos Natosta käytäisiin perusteellinen keskustelu seuraavien eduskuntavaalien yhteydessä.

– Minulle sopii, että muiden asioiden ohella eduskuntavaaleissa puhutaan Suomen liittoutumisesta tai liittoutumattomuudesta. Kysymys pitää olla kansalaisten keskusteltavana eduskuntavaaleissa. Tämä on osaltaan vastaukseni kysymykseesi kansanäänestyksestä, hän sanoo Uutissuomalaiselle.

Saarikon mukaan on selvää, että kansainväliset jännitteet ovat kasvaneet viime aikoina, ja siitä Suomessa seurannut keskustelu on luonnollista. Häntä kuitenkin häiritsee Nato-keskustelussa se, että ”joidenkin mielestä ainoa Nato-kanta on myönteinen Nato-kanta”.

Saarikon mielestä Nato-jäsenyyden hakeminen ei ole vastaus tämän hetkiseen tilanteeseen.

– Suomen Nato-jäsenyys ei olisi vastaus akuuttiin huoleen Venäjän käytöksestä, tai Ukrainan ja Kazakstanin tilanteeseen.