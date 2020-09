USU: Kertausharjoituksia viruksesta huolimatta

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Pääesikunnan komentajakapteenin mukaan harjoituksia ei pidetä, jos niitä ei voida toteuttaa turvallisesti.

Kertausharjoituksia ja Puolustusvoimien vapaaehtoisia harjoituksia on järjestetty suunnitellusti elokuun alusta alkaen koronapandemiasta huolimatta. Asiasta kertoo Uutissuomalainen.

Keväällä harjoituksia ei pidetty.

– Tautitilanne on selvästi parempi. THL:kin totesi, ettei Suomessa ole epidemiaa. Jatkamme Puolustusvoimissa kuitenkin osastojakoa, eli eri joukko-osastot eivät juuri ole tekemisissä toistensa kanssa, Pääesikunnan komentajakapteeni Tuomas Syvänen sanoo USU:lle.

Tautitilanne Suomessa on ollut rauhallinen, mutta paikoin on havaittu tartuntamäärissä kasvua. Uudellamaalla ilmaantuvuusluku on 13 eli selvästi yli Suomen matkustusrajoitteen (10).

– Harkinta tehdään tapauskohtaisesti: miten harjoitus voidaan turvallisesti toteuttaa. Jos todetaan, ettei harjoitusta voi toteuttaa turvallisesti, sitä ei pidetä.

Näillä näkymin kertausharjoituksiin tulevilta ei vaadita Koronavilkku-sovelluksen käyttöä. Koronavilkku varoittaa altistumisriskistä ja helpottaa tartuntaketjujen jäljittämisessä.

Syvänen ei osannut kertoa, vaaditaanko reserviläisiltä tuoretta testitulostakaan.

Syksyn aikana aiotaan järjestää muun muassa Ilmavoimien vuosittainen Ruska-harjoitus. Viime vuonna Ruska 19 -harjoitukseen osallistui yhteensä 4 500 henkilöä, joista noin 2 000 oli reserviläisiä.

Kertausharjoitukset olivat pandemian vuoksi lähes täysin pysähdyksissä maaliskuun puolivälistä heinäkuun loppuun. Noin 2 000 reserviläistä on jäänyt kouluttamatta harjoitusten peruutusten vuoksi.