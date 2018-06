USU: Kelan toimihenkilöt kirjelmöivät johdolle ongelmista

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kelan johto ja henkilöstön edustajat neuvottelevat keskiviikkona siitä, miten ratkaista toimeentulotukihenkilöstön kokemat ongelmat.

Uutissuomalaisen mukaan Kelan toimihenkilöt ry. lähetti Kelan johdolle noin viikko sitten pitkän kirjelmän, jossa kerrotaan useista henkilöstön jaksamiseen vaikuttavista ongelmista.

Perustoimeentulotuki siirtyi Kelan käsiteltäväksi viime vuoden alussa ja käsittely ruuhkautui heti pahasti. Ruuhkat on saatu purettua, mutta henkilöstön mielestä tilanne ei vieläkään ole hyvä.

– Nyt päädyimme kirjeeseen, koska etuus on ollut Kelalla puolitoista vuotta ja edelleen on näitä ongelmia, joita toimme kirjeessä esille. Katsoimme, että toimeentulotuen ratkaisutoiminta on jo vakiintunutta, kertoo varapuheenjohtaja Tuija Sarlin Kelan toimihenkilöyhdistyksestä Uutissuomalaiselle.

Sarlin kiittää, että työnantaja reagoi kirjeeseen heti kutsumalla henkilöstön neuvotteluun.

Kelan johdosta viestitettiin Uutissuomalaiselle viestinnän välityksellä, että se kommentoi asiaa vasta tapaamisen jälkeen. Viestinnän mukaan johto pitää tapaamista tärkeänä ja suhtautuu henkilöstön hyvinvointiin vakavasti.

Henkilöstön kirjelmässä on listattu 11 ongelmaa. Sen mukaan toimeentulotuen käsittelijät eivät esimerkiksi ole saaneet tehtäväänsä riittävää perehdytystä. Erilaisia linjauksia tulee työntekijöiden mukaan jopa useita päivässä, mutta ohjeistuksia ei ole koottu yhteen paikkaan, josta säännöt voisi helposti tarkistaa. Edellytetty työtahtikin on kirjelmän mukaan epärealistinen.

Kirjelmässä kerrotaan sekä uusilta että vanhoilta kelalaisilta tulleen viestiä, että he haluaisivat vaihtaa työpaikkaa. Tekstissä kuvaillaan henkilöstön ahdistumista ja uupumista.