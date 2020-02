USU: Kelan palvelu yhä ruuhkautunut eikä loppua näy

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Eduskunnan oikeusasiamiehelle on jätetty kymmenen kantelua puhelinpalvelun ruuhkasta.

Esittelijäneuvos Juha Niemelä oikeusasiamiehen kansliasta kertoo Uutissuomalaiselle, että puhelinpalveluun liittyvien kanteluiden määrä on nyt suurempi kuin esimerkiksi viime vuonna keskimäärin.

– Tilanne puhelinpalvelussa on ollut aika huono, ja Kela on siitä itsekin uutisoitunut. Apulaisoikeusasiamies arvioi tilannetta kevään aikana, Niemelä sanoo.

Sellaisia kanteluita, joissa Kela on ollut ainakin yhtenä kantelun kohteista, on kirjattu alkuvuodesta kaikkiaan noin 150. Määrä on kuitenkin maltillisempi kuin vaikkapa alkuvuonna 2017.

Perustoimeentulotuen myöntäminen siirrettiin Kelaan 1.1.2017, ja runsaassa parissa kuukaudessa pelkästään perustoimeentulotukeen liittyviä kanteluita tehtiin oikeusasiamiehen kansliaan yli 200.

Uutissuomalaisen tietojen mukaan osa Kelan asiakkaista on törmännyt siihen, ettei heidän jättämäänsä takaisinsoittopyyntöön ole koskaan vastattu. Osa taas ei ole päässyt edes puhelinpalvelun jonoon, kun linjat ovat olleet niin tukossa.

– Olemme saaneet (oikeusasiamiehen kansliaan) myös puhelinsoittoja, joissa Kelan puhelinpalvelua on arvosteltu, Niemelä kertoo.

Lisäksi kaksi kantelua on tehty siihen liittyen, että Kelan sairauspäivärahan verkkohakemus on ollut poissa käytöstä.

Kelan puhelinpalvelun ruuhka jatkuu yhä, eikä tiedossa ole, milloin se saadaan purettua.

– Kuunvaihde on taas lähestymässä, ja se on meillä aina ruuhkaisin hetki, Kelan yhteyskeskuksen johtaja Pirjo Myyry kertoo Uutissuomalaiselle.