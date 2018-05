USU: Kela katkaisee yrittäjäkokeilijoilta tuet automaattisesti vastoin lakia

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Aktiivimallin mukainen yrittäjyyskokeilu vei Tinna Pehkoselta kahden kuukauden työttömyystuet.

Vuoden alussa voimaan tullut lakimuutos mahdollistaa työttömälle neljän kuukauden yrittäjyyskokeilun, jonka aikana päätoimisuutta ei selvitetä. Tämä tarkoittaa, että yrittäjä on oikeutettu työttömyysturvaan, kertoo Uutissuomalainen.

Aktiivimallin mukainen yrittäjyyskokeilu vei kuitenkin Tinna Pehkoselta kahden kuukauden työttömyystuet, vaikka uuden lain piti nimenomaan turvata selusta. Kela katkaisi Pehkosen työmarkkinatuen maksun maaliskuussa, kun TE-toimisto oli ilmoittanut selvittävänsä hänen yrittäjyyttään.

Lakimies Antti Ristimäki Kelasta kertoo, että Kelan pääsääntöinen käytäntö on, että tuki katkaistaan, kun yrittäjyyttä selvitetään.

– Tarkoitus on, ettei tulisi turhia takaisinperintöjä, Ristimäki perusteli Uutissuomalaiselle.

Ministeriön mukaan tässä toimitaan väärin.

– Tukien automaattinen katkaisu on lainvastaista, vanhempi hallitussihteeri Timo Meling työ- ja elinkeinoministeriöstä (TEM) sanoi.

Hänen mukaansa maksajan pitäisi tehdä arvio joka ikinen kerta, onko perusteettoman maksun ehkäisemiseksi syytä katkaista maksu vai ei.

Ministeriön tietoon on tullut tapauksia, joissa tuki on keskeytetty, vaikka yritys on selvästi aloitettu työttömänä.

Samoin toimitaan osassa kassojakin, ainakin IAET:ssa. Yleisessä työttömyyskassassa maksu puolestaan jatkuu, jos yritys on ilmeisesti perustettu työttömänä.