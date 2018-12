USU: Kansa kiristäisi raiskauslakia

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Neljä suomalaista viidestä haluaa muuttaa rikoslakia niin, että sukupuoliyhteys ilman suostumusta luokiteltaisiin raiskaukseksi.

Asia käy ilmi Uutissuomalaisen teettämästä gallupista. Vastaajista vain seitsemän prosenttia ei muuttaisi nykylakia.

Naisista enemmän kuin yhdeksän kymmenestä haluaa määritellä raiskauksen suostumuksen puutteen kautta. Miehistä tätä kannattaa 76 prosenttia.

Kannatusta uudelle raiskauksen määritelmälle tulee laajasti kaikista kansalaisryhmistä. Iän mukaan jaoteltuna eniten kannatusta tulee 60–69-vuotiailta. Heistä yhdeksän kymmenestä kannattaa lain muuttamista.

Vähiten lakimuutosta kannattavat 18–29-vuotiaat, mutta heistäkin kolme neljästä on sitä mieltä, että suostumuksen puute tulisi ottaa mukaan lakiin.

Myös eri puolueiden kannattajien keskuudessa lakimuutoksen kannatus on suurta. Vihreiden kannattajista tätä mieltä on yhdeksän kymmenestä. Kokoomuslaisista muutosta kannattaa 88 prosenttia.

Nykyisen rikoslain mukaan raiskaus määritellään henkilöön kohdistuvan väkivallan tai sen uhan kautta. Raiskauksesta voidaan tuomita myös henkilö, joka käyttää hyväkseen uhrin tiedottomuutta, sairautta, vammaisuutta, pelkotilaa tai muuta avutonta tilaa.

Lapin yliopiston rikosoikeuden professori Minna Kimpimäen mukaan tulos kuvastaa Suomessa tapahtunutta asennemuutosta.

– Tämä vastaa sitä linjaa, jota ihmisoikeuskeskustelussa on käyty. Tähän on monessa Suomea lähellä olevissa valtioissa muutenkin menty. Esimerkiksi Ruotsissa ja Saksassa on jo määritelty raiskaus suostumuksen pohjalta, hän sanoo Uutissuomalaiselle.

Kimpimäki uskoo, että asia tulee vääjäämättä tavalla tai toisella eteen Suomessakin seuraavalla vaalikaudella.

Tutkimuksen teki Uutisuomalaiselle Tietoykkönen Oy. Verkkokyselyyn vastasi 20.-23. marraskuuta tuhatta suomalaista, jotka edustavat valtakunnallisesti 18 vuotta täyttäneitä mannersuomalaisia. Kyselyn virhemarginaali on kolme prosenttiyksikköä suuntaansa.