USU: Joka toinen kannattaa Tallinna-tunnelia

Lähes joka toinen suomalainen (47 %) kannattaa rautatietunnelin rakentamista Helsingin ja Tallinnan välille.

Vastustajia on runsas kolmannes, kertoo Uutissuomalaisen Tietoykkösellä teettämästä gallupista.

Vankimmin rautatietunnelia kannattavat kokoomuksen äänestäjät, joista kyllä-vaihtoehdon valitsi 64 prosenttia. Vähiten tunnelin kannattajia on keskustan äänestäjissä, eli 39 prosenttia. Eniten ei-vastauksia puolestaan tuli perussuomalaisten äänestäjiltä, 43 prosenttia.

Rautatietunnelin rakentamista Helsingin ja Tallinnan välille on selvittänyt kaksi eri hanketta, joista toista on vetänyt julkisten tahojen FinEst Link ja toista liikemies Peter Vesterbacka. Lisäksi liikenne- ja viestintäministeriön johtama työryhmä on selvittänyt tunnelin edistämistä FinEst Linkin tutkimuksen pohjalta.

FinEst Link -aloite arvioi tunnelin olevan avoinna liikenteelle 2040 ja maksavan 13–20 miljardia euroa. Ministeriön johtamassa selvityksessä todettiin, että hankkeeseen tarvittaisiin yksityistäkin rahaa.

Vesterbackan vetämän hankkeen kustannusarvio on 15 miljardia ja valmistumisajankohta jouluaatto 2024.

Johtaja, liikenneneuvos Sabina Lindström liikenne- ja viestintäministeriöstä sanoo, että tunnelihankkeiden voimat on tarkoitus tavalla tai toisella yhdistää.

Gallup-tutkimuksen on tehnyt Uutissuomalaisen toimeksiannosta Tietoykkönen Oy. Verkkokyselyyn vastasi 14.–18. toukokuuta tuhat suomalaista, jotka edustavat valtakunnallisesti 18 vuotta täyttäneitä mannersuomalaisia. Virhemarginaali on 3 prosenttiyksikköä suuntaansa.