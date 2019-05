USU: Hoivakoteja odottaa sopimussakko

Monta viranomaisten hampaisiin joutunutta yksityistä hoivakotia odottaa todennäköisesti sopimussakko.

Uutissuomalaisen selvityksen mukaan sakkopykälä löytyy varsin monesta sopimuksesta ja kunnilla on myös aikeita käyttää sitä.

Kuudesta Uutissuomalaisen tarkastelemasta hoivakodista neljällä on sopimuksessaan sakkopykälä – sellainen puuttuu vain kahdesta tapauksesta. Niissä hoivakoti on ollut palvelusetelituottaja eli kunnalla ei ole ollut varsinaista sopimusta sen kanssa.

Sakko on valmistelussa selvityksen kunnista kolmessa. Joroisissa sijaitsevan Attendo Jalavan maksettavaksi tuleva summa on tammi-helmikuun osalta jo tiedossa, 17 400 euroa.

Laatuun liittyvät sopimussakot on sopimuksissa määritelty hyvin eri tavoin: palveluyhtiö Sansian (entinen IS-Hankinnat) kilpailuttamissa sakko on 30 prosenttia kunnan palveluasumiseen käyttämästä summasta, Jyväskylässä 150 euroa per rikkomus, mutta enintään 1 500 euroa viikossa. Helsingissä summa on jätetty avoimeksi.

Jyväskylässä valmistellaan parhaillaan kahden toimijan sakottamista. Näistä yksi on Uutissuomalaisen selvityksessä mukana ollut Attendo Holstinpuisto.

Vuonna 2018 Jyväskylässä sanktioitiin kolmea eri palveluntuottajaa epäkohtien vuoksi, yhteensä runsaat 74 000 euroa. Yhden palveluntuottajan osalta prosessi on vielä kesken.

Sen sijaan Helsinki ei ole perinyt sopimussakkoja eikä valmistele sitä myöskään Esperi Care Tilkantuvan tapauksessa. Kaupungissa on kuitenkin kaksi yksityistä hoivakotia, joihin kaupunki ei ohjaa tällä hetkellä uusia asukkaita, kertoo arviointitoiminnan johtaja Tuulikki Siltari sosiaali- ja terveystoimesta.

Palvelusetelituottajille sopimussakkoa ei voi asettaa, koska kunta tai kuntayhtymä ei ole varsinaisesti sopimusosapuoli, sanoo vs. vanhuspalvelujohtaja Hannele Pöykiö Oulunkaaren kuntayhtymästä. Uutissuomalaisen selvityksessä näitä tapauksia olivat Attendo Kirkkopuisto Utajärveltä ja Esperi Caren Hoivakoti Ulrika Kristiinankaupungista.

Alkuvuonna alkanut kohu sai Oulunkaaren kuntayhtymän kuitenkin lisäämään palvelusetelituottajien sääntökirjaan uuden kohdan. Pykälän mukaan palveluntuottaja on vahingonkorvausvastuussa, jos kuntayhtymälle aiheutuu kustannuksia viranomaisen keskeyttäessä hoivakodin toiminnan. Muutos ei ehtinyt auttaa Utajärvellä, jossa Valvira keskeytti helmikuun lopussa Attendo Kirkkopuiston toiminnan ja yksikkö siirtyi kuntayhtymän hoitoon.