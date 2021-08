USU: Hallitus saa katsauksen koronatilanteesta

Sanna Marinin mukaan hybridistrategian päivityksessä korostuvat paikalliset täsmätoimet.

Hallitus kokoontuu torstaina kuulemaan katsauksen koronaan liittyvästä tauti- ja rokotustilanteesta, kertoo Uutissuomalainen.

Iso osa hallituksen ministereistä on torstaina vielä lomalla.

Sosiaali- ja terveysministeriössä päivitetään koronaan liittyvää hybridistrategiaa ja sen toimintasuunnitelmaa.

– Päivityksessä korostuvat paikalliset täsmätoimet, ja siitä päätetään elokuun puolivälissä, sanoo pääministeri Sanna Marin (sd.).

Suomen tautitilanne on pahentunut kesän edetessä. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) mukaan kahden viime viikon aikana on raportoitu 6 935 koronatartuntaa, mikä on 3 210 enemmän kuin edellisten kahden viikon aikana. Sairaalahoidossa koronan takia on 93 ihmistä, joista seitsemän tehohoidossa.

Koronarokotteen ensimmäisen annoksen on saanut noin 66 prosenttia ja toisen annoksen noin 35 prosenttia maamme väestöstä.