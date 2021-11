USU: Enemmistö vaatisi rokotetietojen kertomista työpaikalla

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Erityisesti yli 60-vuotiaat kannattavat ajatusta.

Uutissuomalaisen kyselyn perusteella 60 prosenttia suomalaisista velvoittaisi työntekijöitä kertomaan koronarokotustietonsa työnantajalle. Ajatusta vastustaa 27 prosenttia ja 13 prosenttia ei ottanut kantaa.

Tietosuojavaltuutettu on katsonut rokotustilanteen olevan terveystieto, joten työntekijää ei voisi velvoittaa kertomaan asiasta. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL:n pääjohtaja Markku Tervahauta arvioi tuloksen kertovan siitä, että tärkeäksi koettuun rokotussuojaan halutaan yhteisvastuullisuutta.

– Ajatellaan, että tämä on keino yhteisön suojaamiseen, Tervahauta sanoo.

Yli 60-vuotiaista noin 80 prosenttia suhtautuu myönteisesti työntekijöiden velvollisuuteen kertoa koronarokotustietonsa, kun taas alle 45-vuotiaista näin ajattelee vain hieman alle puolet.

– On luontevaa, kun korona on vanhemmissa ikäluokissa kaikkein vaarallisin, että he näkevät tämän tärkeänä, Tervahauta toteaa.

Keskustan ja kokoomuksen äänestäjistä noin neljä viidesosaa velvoittaisi työntekijät kertomaan koronarokotustietonsa. Perussuomalaisten ja vihreiden äänestäjistä myönteisesti asiaan suhtautuu vain hieman yli puolet. Vastustajia on eniten perussuomalaisten kannattajakunnassa, yli 40 prosenttia.

USU-gallupiin vastasi verkossa tuhat 18 vuotta täyttänyttä mannersuomalaista lokakuun loppupuolella.