USU: Antti Rinne arvostelee toimittajia

SDP:n puheenjohtajan mukaan hakkuumääriä koskevan keskustelun yksinkertaistaminen on aiheuttanut hämmennystä.

SDP:n puheenjohtaja Antti Rinne toteaa median toimineen yksioikoisesti metsien hakkuuta koskevassa keskustelussa. Hänen mukaansa toimittajien pitäisi antaa poliitikoiden vastata kysymyksiin ”oikein” eikä vain kyllä tai ei -kysymyksillä.

Rinne huomautti Uutissuomalaisen mukaan Bios-tutkimusyksikön talous- ja ilmastoseminaarissa, että hakkuukeskustelussa on useita erilaisia koulukuntia.

– Siksi toivon, että tiedeyhteisön sisällä käydään keskustelua, mikä on yhteinen näkemys.

– Vastuu on myös niillä, jotka tekevät poliitikoille kysymyksiä. Ylelläkin on pakko sanoa kyllä tai ei, vaikka se ei kuvaa, mikä on oikea vastaus, Rinne sanoi.

Luonnonvarakeskus on määrittelemässä uudelleen metsänielujen tämänhetkistä tilannetta, mikä tulee vaikuttamaan hakkuiden määrään.

Antti Rinteen mukaan metsien hakkaaminen ei ole pahasta, jos se tehdään vähentämättä metsämaiden ja hiilinielujen määrää. Olennaista on pyrkiä mahdollisimman nopeisiin toimiin ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi.

Rinne totesi, että fossiiliset voimalaitokset voidaan tulevaisuudessa muokata käyttämään uusiutuvia raaka-aineita. Työsuhdeautot olisi myös sähköistettävä ja lannan levitys pelloille lopetettava. Lannasta tulisi sen sijaan valmistaa autojen käyttämää biokaasua.

– Meillä ei ole varaa tätä tilannetta missata. Olemme viimeinen sukupolvi, jotka pystyy muuttamaan tämän kehityksen, Rinne sanoi.