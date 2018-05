Voiko enää mitään uskoa – huipputason feikkivideot yleistyvät pian

Vauhdilla kehittyvä video- ja äänimanipulaatio on pian saavuttamassa tason, jolla niitä on yhä vaikeampaa erottaa aidosta materiaalista.

– On riski, jos maailmassa on parikymmentä ihmistä, jotka osaavat tehdä hyviä feikkejä. On kuitenkin aivan eri asia, jos näitä ihmisiä on 20 000 tai 200 000, koska pian niitä voi tehdä vain nappia painamalla, Dartmouth Collegen tutkija Hany Farid sanoo NBC:lle.

Faridin mukaan tekoälypohjaisten manipulaatiotyökalujen kehitys on ollut huimaa viimeisen vuoden aikana. Buzzfeed teki aiemmin keväällä näyttelijä-tuottaja Jordan Peelen kanssa feikkivideon ex-presidentti Barack Obamasta.

Videolla Obama ”kertoi” manipulointityökalujen mahdollisista seurauksista. Peelen ääni synkronoitiin Obaman suun liikkeiden kanssa. Vaikka tarkempi katselu paljastaa videon selvästi epäaidoksi, oli tempauksen tarkoituksena osoittaa teknologian kehitystahti ja mahdolliset riskit.

Lyrebird-yhtiö kertoo voivansa luoda ”digitaalisen kopion” kenen tahansa äänestä, jonka pohjalta tämä voidaan laittaa sanomaan mitä tahansa. Myös kasvonpiirteiden reaaliaikaista kuvamanipulaatiota on kehitetty muun muassa Saksassa ja Stanfordin yliopistossa.

Parklandin ampumisen jälkeen sosiaalisessa mediassa levisi kuva, jossa teurastuksesta selvinnyt Emma Gonzales näyttää repivän kappaleiksi Yhdysvaltain perustuslain kopion. Väärennös oli tehokas, vaikka se oli hyvin yksinkertainen kuvamanipulaatio.

– Gonzalesin tapaus herättää kysymyksen, miltä vastaavat manipulaatiot näyttävät kahden, kolmen tai neljän vuoden päästä. Ja miten amerikkalaiset ja ulkomaiset toimivat voivat käyttää näitä demokraattisen prosessin häiritsemiseksi, Campaigns & Elections -julkaisua pyörittävä Shane Greer pohtii.

Justy a sample of what NRA supporters are doing to teenagers who survived a massacre (real picture on the right). pic.twitter.com/czX7IHD8ur

Here’s how to avoid falling for fake videos like this one:

1) Don’t jump to conclusions

2) Consider the source

3) Check where else it is (and isn’t) online

4) Look closely at the speaker’s mouth

5) Slow the video down https://t.co/VfVAbZy4Vr

— BuzzFeed News (@BuzzFeedNews) April 17, 2018