Hurja öinen operaatio: Yli 500 turvaan Kabulista viemäriverkoston kautta

Amerikkalaiset erikoisjoukkojen veteraanisotilaat toteuttivat ABC Newsin mukaan Afganistanissa yhden uskomattomimmista tiedossa olevista sotilasoperaatioista. He salakuljettivat Talebanin hallitsemasta öisestä kauhujen Kabulista viime hetkellä noin 500 paikallista avustajaa ja sotilasta perheineen. Odottamassa oli jo ennestään 130.

Suuri vapaaehtoisten pelastusryhmä muodostettiin amerikkalaisista Afganistanin sodan veteraaneista, jotka muodostivat ryhmän epävirallisesti ja omin päin. Pineapple Express -nimen saanut operaatio toi turvaan muun muassa afgaanien eliittisotilaita ja perheenjäseniä.

Eläkkeellä oleva vihreiden barettien everstiluutnantti Scott Mann johti operaatiota. Hän kuvailee yön olleen ”herkulesmainen” ja kuin Jason Bourne -elokuvasta joka 10 minuutin välein tapahtuneine käänteineen.

Alkuperäinen tarkoitus oli saada turvaan kommandomies, joka oli palvellut amerikkalaisten kanssa yli 10 vuotta erikoistehtävissä Talebanin johtajia etsien. Nyt Taleban ajoi häntä takaa ja jopa tekstasi hänelle tappouhkauksia.

Pelastettavien tunnuksena ja ”salasanana” toimi ananasten (pineapple) kuva kunkin tulijan kännykässä. Monia kuljetettiin lopulta likaviemärikanaalin halki turvaan lentokentälle.

Operaatio suoritettiin täyden pimeän aikaan keskiviikon ja torstain välisen yönä aivan viime hetkillä ennen pelastusmahdollisuuksien umpeutumista. Pelastettavia kuljetettiin yksitellen tai pienissä ryhmissä Kabulin katuja pitkin ja lopulta piikkilanka-aidan sisään USA:n kontrolloimalle alueelle. Osa oli haavoittunut keskiviikon pommi-iskussa.

Pelastetut kertoivat muun muassa kohdanneensa talebanien sotilaita, jotka löivät heitä, mutta eivät osanneet tarkastaa henkilöllisyyspapereita. Kaikilta olisi löytynyt USA:n passi tai viisumi tai sellaisen hakemus.

Operaatiota johdettiin chat-ryhmässä, josta seurattiin tulijoita GPS:llä ja opastettiin heitä noutopisteisiin Kabulissa. Kohtaamisissa tuli näyttää kuva ananaksista vaaleanpunaisella pohjalla puhelimessa. Hakijalla oli vihreä neonvalo.

Ryhmässä järkytyttiin, kun eräässä vaiheessa kaikkien opastettavien ja ”paimenten” yhteydet menivät pimeiksi. Syynä kuitenkin oli hetken päästä toteutunut ISIS:n terrori-isku, jota estääkseen amerikkalaiset olivat kaataneet joksikin aikaa puhelinverkot.

– Koko yö oli vuoristorata-ajelua. Ihmiset olivat kauhuissaan kaoottisessa ympäristössä, Afganistanissa aiemmin haavoittunut Navy Seal Jason Redman kuvailee.

Redman on turhautunut siitä, ettei USA itse toiminut. Hänen mukaansa ”me teimme sen mitä meidän piti tehdä, amerikkalaisina”.

– Tämä on käsittämätön määrä (pelastettuja) organisaatiolle, joka kasattiin vain vuorokausia ennen operaatioita ja jonka jäsenet eivät koskaan olleet tavanneet toisiaan, ”maanalaisen” verkoston insinööriksi sanottu kapteeni Zac Lois toteaa.

