Uskomatonta törsäystä: Näin Kazakstanin ex-diktaattorin perhe käyttää rahaa

Kansainvälisen Magnitski-kampanjan vetäjä Bill Browder kehottaa kansainvälistä yhteisöä vastaamaan pakotteilla Kazakstanin johtohahmojen korruptioon.

Browder on jakanut ihmisoikeusjuristi Bota Jardemalien koostaman videon pitkäaikaisen presidentti Nursultan Nazarbajevin perheen hulppeista kiinteistöistä. Jardemalien veli Iskander Jerimbetov oli useita vuosia vangittuna poliittisena pidettyjen syytteiden johdosta.

Listalla on muun muassa 66 miljoonan ja sadan miljoonan euron kiinteistöt Sveitsissä, 89 miljoonan euron kiinteistö Espanjassa sekä noin 62, 66 ja 200 miljoonan euron arvoiset rakennukset Britanniassa. Perhe omistaa kiinteistöjä myös Tsekissä, Ranskassa ja Yhdysvalloissa.

Kazakstanin oppositio on pitänyt Nursultan Nazarbajevia maan epävirallisena diktaattorina lukuisten vaikutusvaltaisten tehtävien vuoksi. Hänet siirrettiin pois kansallisen turvallisuusneuvoston puheenjohtajan tehtävästä tammikuun alussa laajojen mielenosoitusten seurauksena.

Maan nykyinen presidentti Kasym-Žomart Tokajev on syyttänyt levottomuuksista ulkomaisia ”terroristeja”. Viranomaisille annettiin viime perjantaina lupa ampua mielenosoittajia ilman varoitusta. Levottomuuksissa on menehtynyt ainakin 164 ihmistä.

Hallinnon tueksi on lähetetty Venäjän sotilaita kollektiivisen turvallisuusjärjestö CSTO:n mandaatin alla.

Nice video of the assets owned by the family of the dictator of Kazakhstan. A good collection of assets to seize under the Global Magnitsky Act. Given the terrible things Nazarbayev and cronies did in power there is absolutely no excuse not hit them hard with sanctions https://t.co/mVVcOPRtow

— Bill Browder (@Billbrowder) January 8, 2022