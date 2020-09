Uskomatonta – arabimaan lehden kansi toivottaa ”Shalom”

Arabiemiraattien Khaleej Times -lehti juhlistaa etusivullaan ensimmäisen suoran lennon laskeutumista Israelin Tel Avivista Abu Dhabiin. Lento on seurausta historiallisesta Arabiemiraattien ja Israelin rauhansopimuksesta.

”Salam, Shalom”-otsikoidussa artikkelissa kerrotaan historiallisen lennon avaavan uuden kappaleen Lähi-idässä. Yhdysvaltain ja Israelin delegaation mukana matkasi presidentti Donald Trumpin neuvonantaja ja vävy Jared Kushner.

– Käymme parhaillaan keskusteluja useiden arabimaiden kanssa. He seuraavat tarkasti Arabiemiraattien johdon esimerkkiä, Israelin ulkoministeriön tiedottaja Lior Hayat sanoi.

Israel ja Arabiemiraatit ilmoittivat elokuun 13. päivänä solmivansa diplomaattisuhteet. Sovun myötä Israel pidättäytyy liittämästä itseensä osia Länsirannasta.

Arabimaista vain Egypti ja Jordania ovat aiemmin solmineet diplomaattisuhteet Israelin kanssa.

Front page of the UAE's longest-running English daily newspaper. Just marvelous. pic.twitter.com/4MQOcx47Rb

— Daniel Schwammenthal (@DSchwammenthal) September 1, 2020