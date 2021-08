Uskomaton optinen illuusio – oletko nähnyt tätä?

Netissä kiertää jälleen yksi tehokkaimmista kuvailluusioista.

Optinen kuvaharha toimii seuraavalla tavalla:

1. Tuijota tiiviisti punaista pistettä negatiivina näkyvän naisen nenällä. Tee niin 30 sekunnin ajan.

2. Käännä katseesi tyhjälle seinälle ja räpyttele silmiäsi nopeasti.

Jos VU:n kuva ei onnistu luomaan efektiä, kannattaa yrittää uudelleen suurentamalla negatiivikuva alla näkyvästä twiitistä.

One of my all-time favourites. Stare at the red dot on the woman's nose for 30 seconds, then look at an empty wall while blinking quickly. Promise it's worth it… https://t.co/jsmr9VtTjj pic.twitter.com/TCkg4MTADJ

— Steve Stewart-Williams (@SteveStuWill) August 10, 2021