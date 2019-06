Uskomaton löytö: Ennennäkemättömiä kuvia 9/11-iskujen tuhoista

Arkistoijat ovat saaneet käsiinsä CD-levyjä, jotka sisältävät tuhansia ennennäkemättömiä kuvia New Yorkin WTC-torneihin kohdistettuihin terrori-iskujen tuhoista. Kaksi matkustajakonetta ohjattiin 11. syyskuuta 2001 tahallisesti päin World Trade Centerin kaksoistorneja, joista molemmat tuhoituivat.

Kuvia sisältävät CD:t ostettiin BBC:n mukaan kiinteistön tyhjennysmyynnistä. Historioitsija ja arkistoija Jason Scott kertoo Twitterissä saaneensa kuvat ostaneelta perheeltä luvan julkaista ne niiden historiallisen merkityksen vuoksi. Kuvaaja oli itse töissä raivausalueella ja on Jason Scottin mukaan sittemmin kuollut.

− Olisi hyödyllistä haastatella sitä työntekijää, joka nämä kaikki kuvat on ottanut, joka on kävellyt ympäriinsä ja taltioinut uniikkeja kuvia ja kuvannut sen työn, jonka tuhotöiden siivoamiseen on uhrattu. Mutta emme voi, sillä hän on kuollut, Jason Scott twiittaa.

Lähes 2400 kuvaa on julkaistu Flickr-palvelussa, ja ne ovat katsottavissa tästä linkistä. Jason Scott on jakanut kuvia myös twiiteissään, joita on koottu jutun alle.

Kuvissa on paljon ulkokuvia mutta myös rakennusten sisältä otettuja kuvia.

Jason Scottin mukaan 18 vuotta vanhat CD:t ovat todella huonokuntoisia, minkä vuoksi osa kuvista on tuhoutunut.

Jason Scott huomauttaa, että terrori-iskun raivaustöissä sairastui ja kuoli monia työntekijöitä ensimmäisten kuukausien aikana. Hänen mukaansa on selvää, että olosuhteet eivät olleet turvalliset.

Terroristijärjestö Al-Qaidan tekemissä 9/11-iskuissa kuoli lähes 3000 ihmistä. World Trade Centerin lisäksi kaapattu matkustajakone ohjattiin päin Washington DC:n lähellä sijaitsevaa Pentagonia. Yksi neljästä kaapatusta koneesta putosi maahan Shanksvillessä, Pennsylvaniassa.

The CDRs were absolutely falling apart. Some of the photos are already lost because the CDRs just tend to rot over time, and here, about 18 years later, that was asking a lot. Back up your old CDRs please. pic.twitter.com/SVB3zxiYRQ

The family who has acquired this collection out of estate sale is having me provide these to you because they're history. Reprint and other rights can be discussed with an address I set up, [email protected] These unique photos are now copied in many places, and will live. pic.twitter.com/YPZyC0p8ln

Questions can be directed at myself, or [email protected] If you want to browse all 2,389 photos, here is the @Flickr album I've set up: https://t.co/iZI18Ef9q8

Thank you.

Please spread this thread as far and as wide as you feel you can. pic.twitter.com/PWkfUalmhg

— Jason Scott (@textfiles) June 11, 2019