”Uskomaton farssi, joku on vastuussa”

Ministeriltä kysytään, kuka käski olla käyttämättä luotettavia hankintakanavia suojamaskikaupoissa.

Kansanedustaja Tom Packalén (ps.) vaatii ministeriltä vastauksia jo toistamiseen.

– On tiedossa, että Huoltovarmuuskeskuksella (HVK) oli mahdollisuus käyttää suojamaskikaupoissa hyödykseen luotettavia alan vakiintuneita toimijoita, mutta näin ei toimittu, hän toteaa.

Packalén teki asiasta kirjallisen kysymyksen 29. huhtikuuta. Työministeri Tuula Haatainen (sd.) toimitti vastauksen kirjalliseen kysymykseen ajallaan, mutta ei vastannut Packalénin mukaan ensimmäiseenkään kysymykseen. Tästä syystä Packalén on tehnyt asiasta uuden jatkokysymyksen, jossa hän vaatii vastauksia.

KPMG:n tekemän HVK:n suojaimien hankintaa koskevan selvityksen mukaan HVK:n suojainhankinnoissa on painotettu vaihtoehtoisia hankintakanavia.

– Kun tällaisia ohjeita, käskyjä tai määräyksiä on annettu, joku on niistä myös vastuussa. Kun valmiita luotettavia verkostoja sekä vahvaa osaamista ei käytetä, herää kysymys miksi ja kuka näin on käskenyt, Packalén sanoo.

– Suojamaskien hankinta on ollut uskomaton farssi. Asiat tulee selvittää perinpohjin, hän vaatii.