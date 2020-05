”Uskokaa jo, että laumasuoja on huuhaata”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kansanedustajan mukaan tutkimus puhuu tukahduttamisen puolesta.

Kansanedustaja Terhi Koulumiehen (kok.) mukaan suunnitelmat laumasuojasta tulisi nyt viimeistään unohtaa.

Koulumies on jakanut Twitterissä Ruotsin yleisradio SVT:n uutiseen Espanjassa tehdystä vasta-ainetutkimuksesta. Tutkimuksessa testattiin noin 90 000 ihmistä 36 000 kotitaloudesta. Tavoitteena oli selvittää, kuinka moni on saanut tartunnan, ja kuinka monelle on kehittynyt immuniteetti.

Tutkimuksen mukaan vain 5 prosentille kansalaisista oli kehittynyt vasta-aineita virusta vastaan. Luku oli matala siitäkin huolimatta, että Espanjassa 27 000 ihmistä on kuollut koronavirukseen ja yli 230 000 ihmisellä on todettu vahvistettu tartunta.

Uppsalan yliopiston epidemiologi Tove Fallin mukaan tulokset eivät tiedä hyvää Ruotsille. Erityisesti Tukholmassa on toivottu, että suuri määrä ihmisiä olisi jo saanut koronatartunnan ja siten kehittänyt sille vasta-aineet.

– Tämä ei ole hyvä uutinen Ruotsille. Espanja on yksi maailman pahimmin kärsineistä maista, ja silti tartunnan saaneiden osuus ihmisistä on niin pieni, Tove Fall sanoo SVT:lle.

Ruotsalaisasiantuntijan mukaan koronan kurittamassa Espanjassakin on vielä pitkä matka siihen, että 60-70 prosenttia väestöstä olisi saanut tartunnan. Tämä vaadittaisiin useiden arvioiden mukaan SARS-CoV-2-viruksen täyteen pysäyttämisen.

– Espanjassa on vasta-ainetutkimuksen mukaan n. 5% kansalaisista saanut #korona vasta-aineita. Kuolleita on n. 27 000, Terhi Koulumies kommentoi uutista Twitterissä.

– #THL ja #STM uskokaa jo, että #laumasuoja -suunnitelmat ovat huuhaata. Virus täytyy #tukahduttaa, kunnes saadaan toimiva #rokote. #epidemia, hän toteaa.

Suomessa kansliapäällikkö Martti Hetemäen johtama työryhmä on arvioinut, ettei epidemian täydellinen tukahduttaminen pysyvästi ei ole Suomelle realistinen vaihtoehto. THL:n pääjohtaja Mika Salmisen mukaan kukaan ei kuitenkaan ”sinänsä tavoittele väestöimmuniteettia. Se on vain luonnollinen ilmiö, joka syntyy, jos on syntyäkseen”.

Pääministeri Sanna Marin (sd.) on todennut hallituksen valinneen koronvirustilanteen hallintaan hybridistrategian.