Usko Venäjän talouteen horjuu

Kiristyneet Venäjän ja lännen väliset suhteet ovat lisänneet epävarmuutta Venäjän-kauppaa käyvissä yrityksissä

Odotukset Venäjän talouden kehityksestä ovat Venäjän-kaupan barometritutkimuksen mukaan heikentyneet verrattuna viime vuodesta. Enemmistö haastatteluista uskoo kuitenkin edelleen Venäjän talouden kasvavan ainakin jonkin verran.

Vientiä ja liiketoimintaa Venäjälle harjoittavat yritykset listaavat ongelmiksi poliittisen tilanteen, tullauksen, ruplan kurssin sekä talouden epävakaisuuden ja vähäisen kysynnän.

– Kiristyneet Venäjän ja lännen väliset suhteet ovat lisänneet epävarmuutta ja sumentaneet Venäjän talouden näkymiä. Tämä näkyy vähentyneenä luottamuksena Venäjän talouden kasvuun. Toisaalta yritykset tuntuvat luottavan omaan tekemiseensä ja lisäävän aktiivisuutta markkinoilla, kertoo toimitusjohtaja Jaana Rekolainen Suomalais-Venäläisestä kauppakamarista.

Alle puolet tutkimukseen vastanneista uskoo Venäjän talouden kasvuun, kun vielä syksyllä kasvuun uskoi kaksi kolmannesta. Hieman yli 40 prosenttia odottaa nollakasvua ja vain harva uskoo uuteen taantumaan. Juuri kukaan vastanneista ei odota kasvun olevan voimakasta.

Suurimmaksi ongelmaksi liiketoimintaa Venäjällä harjoittavat yritykset listasivat poliittisen riskin. Talouden epävakaisuus ja kysynnän vähäisyys ovat nousseet ongelmalistan toiselle sijalle. Rahoitus ja rahan puute ovat laskeneet listalla kolmanneksi. Erityisesti kaupan alalla koetaan ongelmia tullauksen ja tullilainsäädännön kanssa.

Yli 40 prosenttia ilmoittaa liiketoimintansa kasvaneen, mutta vain harvalla kasvua on ollut paljon. Liiketoiminnan supistumisesta kertoo lähes 15 prosenttia yrityksistä. Teollisuuden alan yritykset ja suuremmat yritykset ovat menestyneet muita paremmin. Yli puolet vastaajista odottaa liiketoiminnan kasvua seuraavan puolen vuoden aikana. Juuri kukaan ei odota liiketoimintansa supistuvan.

Harva odottaa viennin voimakasta kasvua

Kuluneiden kuuden kuukauden aikana vienti on kasvanut hieman yli kolmasosalla vastanneista ja supistunut 15 prosentilla. Yli puolet odottaa viennin kasvavan tulevan puolen vuoden aikana, kun viime syksynä kasvua odotti vain 49 prosenttia. Palveluiden, kuljetuksen ja suunnittelun toimialoilla ollaan hieman muita optimistisempia. Harva kuitenkaan odottaa voimakasta viennin kasvua.

Joka kolmannen yrityksen tuonti Venäjältä on kasvanut, mutta viidesosa raportoi sen supistumisesta. Tuonnin kehitys on heikointa teollisuusyritysten joukossa. Tuonnin kasvua odottavien osuus on kuitenkin korkeimmillaan 10 vuoteen. Myönteisimmät odotukset tuonnin kasvulle ovat erityisesti palveluiden, kuljetuksen ja suunnittelun aloilla.

Venäjän protektionistiset toimet ovat vaikuttaneet toimintaan puolessa vastaajayrityksistä ja osuus on noussut hieman syksystä. Tuonninkorvausohjelma ja hankintalaki koetaan suurimmaksi ja vastapakotteet toiseksi suurimmaksi ongelmaksi. Kolmanneksi suurimpana ongelmana pidetään tullia.

Venäjän-kaupan barometritutkimukseen vastasi yhteensä 300 johtajaa ja asiantuntijaa. Suurin osa heistä edustaa Suomalais-Venäläisen kauppakamarin jäsenyrityksiä. Tutkimuksessa oli mukana myös muiden Venäjän-kauppaa tekevien suomalaisten yritysten ylintä johtoa.