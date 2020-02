USA:n sotilaita kuollut iskussa Afganistanissa

Kaksi amerikkalaista sotilasta on kuollut ja kuusi haavoittunut iskussa Afganistanissa. Yhdysvaltojen asevoimien tiedottaja, eversti Sonny Leggettin mukaan afganistanilaisunivormuun pukeutunut sotilas alkoi tulittaa amerikkalaisia konekiväärillä Sherzadin kaupungissa.

– Keräämme yhä tietoa ja teon syy tai motiivi ovat yhä tuntemattomia. Tapausta tutkitaan, Leggett totesi CNN:n mukaan.

Tapauksesta ei oltu vielä sunnuntaina aamulla Suomen aikaa kerrottu juuri yksityiskohtia. Esimerkiksi Yhdysvaltojen armeijan erikoisjoukkojen 7. taisteluosasto kertoi Twitterissä ainoastaan useiden sen sotilaiden ”kuolleen tai haavoittuneen taistelutehtävissä”.

USA:n viranomaiset ovat ilmoittaneet tiedottavansa uhreista lisää myöhemmin.

Edit 9.2.2020 9.30 Lisätty uudet tiedot iskusta ja uhreista.

“Several 7th SFG(A) Soldiers were injured or killed during combat operations in Afghanistan on February 8, 2020. The families of the deceased and wounded are being notified. In accordance with DoD policy, the names of the causalities are being withheld until 24 hours. pic.twitter.com/R22ilulOcx

— 7th Special Forces Group (Airborne) (@7thForces) February 9, 2020