Useita koronatartuntoja todettu sairaalassa

Oulun tartuntatilanne on kääntynyt viime päivinä huonommaksi.

Oulun kaupunginsairaalassa on tullut torstaina tietoon kolme koronavirustartuntaa päivystysosastoilla B3 ja G3 olleilla potilailla.

Kaupungin tiedotteen mukaan tartunnat liittyvät Oulun yliopistollisessa sairaalassa ilmoitettuihin tartuntoihin osastolla 5. Altistuneiden kartoittaminen on kesken ja osastojen potilasliikenne on keskeytetty.

Sekä henkilökunta että potilaat on testattu. Tartuntatautilääkäri ohjaa jatkotartuntojen ehkäisemiseksi välittömästi aloitettuja toimia. Osastoilla olevien potilaiden omaiset on kontaktoitu, siten kun heidät on kyetty tavoittamaan.

Kaupunginsairaala on asetettu uudelleen vierailukieltoon toistaiseksi. Välttämättömistä vierailuista tulee neuvotella osastonlääkärin kanssa.

Terveysjohtaja Jorma Mäkitalo huomauttaa, että koronaepidemia ei ole vielä ohi. Oulun tartuntatilanne on kääntynyt viime päivinä huonommaksi, sillä tartuntoja on vahvistettu kahden vuorokauden aikana yhteensä 18 kappaletta.

Kuntalaisia kehotetaan noudattamaan huolellisesti voimassa olevia rajoituksia ja suosituksia.