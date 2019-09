Loikkaajan mukaan useampi nuori demari miettii lähtöä

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Vihreisiin vaihtaneen päättäjän mukaan SDP:ssa on ikäsyrjintää.

Kirkkonummen SDP:n valtuustoryhmän 23-vuotias puheenjohtaja Markus Myllyniemi ilmoitti viikolla siirtyvänsä vihreisiin.

– Aikaisempi idealistinen näkemykseni politiikan tekemisestä on ehtinyt murentua jo monta kertaa. Olen aina halunnut tehdä kaikkeni, ja minulle on erityisen tärkeää, että löydän itseni porukasta, jossa jokainen puhaltaa yhteen hiileen. Yhtä lailla haluan varmistaa, että ryhmä, jossa työni teen, toimii täysin avoimesti ja on äänestäjiensä luottamuksen arvoinen, Markus Myllyniemi toteaa sivuillaan lähtönsä syistä.

– Oman puolueesta eron jälkeen useampi lähtöä miettivä nuori demari on ottanut yhteyttä. Kaikki siteeraavat samaa syytä: jatkuva pojittelu ja tytöttely ärsyttää. Olisiko demareilla toimintakulttuurin uudistamisen paikka, jos nuoret halutaan pitää puolueessa. #demarit #ikäsyrjintä , hän kirjoittaa twitterissä.

Markus Myllyniemen isoisä oli SDP:n kansanedustaja 1980-luvulla. Kuntavaaleissa 2017 Markus Myllyniemi sai äänivyöryn Kirkkonummen SDP:n listalla. Eduskuntavaaleissa 2019 hän sai 1374 ääntä.

