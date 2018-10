USA:sta Suomeen palkattu odotti viranomaiselta työlupaa puoli vuotta ja lähti kotiin

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Risto Siilasmaa haukkuu viranomaistoiminnan järjettömäksi.

ICT-alan asiantuntijayritys Fluidon toimitusjohtaja Kai Mäkelä kertoo Twitterissä ulkomaalaisen työntekijän palkkaamisen hankaluudesta.

– Meillä jenkki oottanut työlupaa huhtikuusta. Lähti takaisin kotiin viime kuussa kun maaliskuun pino vasta menossa, Mäkelä sanoo.

– Viime viikolla tuli te-keskukselta pyyntö julkaista vastaava posti työkkäriin ja odottaa hakijoita 10 päivää, hän jatkaa.

Mäkelän mukaan Fluidolla on koko ajan haku auki ja tänä vuonna on palkattu kymmeniä työntekijöitä.

Kai Mäkelä kommentoi Nokian ja F-Securen hallituksen puheenjohtaja Risto Siilasmaan tviittiä. Siilasmaa huomautti , että Suomeen houkuteltavien ulkomaalaisten koodarien täytyy tuntea olonsa tervetulleeksi eikä tätä mielikuvaa saa murentaa työlupiin tai muuhun liittyvillä muodollisuuksilla.

Siilasmaa vastaa Mäkelän tviittiin amerikkalaisesta työntekijästä, ettei kukaan palkaa työntekijää USA:sta Suomeen, jos Suomesta löytyy jo tarvittava osaaminen.

– Tässä viranomaistoiminnassa ei ole järkeä, hän toteaa.

Risto Siilasmaa ja joukko muita vaikuttajia otti torstaina Helsingin Sanomien mielipidekirjoituksessa voimakkaasti kantaa koodaamisen ja ohjelmisto-osaamisen edellytysten parantamisen puolesta.

– Suomen tulevaisuuden menestys on koodaajien ja ohjelmisto-osaajien käsissä. Siksi on hälyttävää, että Suomessa on kasvava koodaripula, kirjoittajat varoittivat.

Kukaan ei palkkaa USA:sta Suomeen, jos Suomesta löytyy tarvittava osaaminen. Tässä viranomaistoiminnassa ei ole järkeä. https://t.co/YJRAOrC9Wu — Risto Siilasmaa (@rsiilasmaa) October 18, 2018

Meillä jenkki oottanut työlupaa huhtikuusta. Lähti takaisin kotiin viime kuussa kun maaliskuun pino vasta menossa. Viime viikolla tuli te-keskukselta pyyntö julkaista vastaava posti työkkäriin ja odottaa hakijoita 10 päivää. Meillä haku auki kokoajan ja yli kymmeniä palkattu 2018 — Kai Mäkelä (@kaimakela) October 18, 2018