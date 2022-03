USA:ssa verrataan Ukrainan sotaa Suomen talvisotaan

Ukrainan ja Venäjän sodassa on joitakin samankaltaisuuksia vuosina 1939–1940 käytyyn talvisotaan, arvioi CNA-ajatushautomon ohjelmajohtaja Michael Kofman.

– Venäjän asevoimista saadut ensimmäiset havainnot tukevat tätä vaikutelmaa, Michael Kofman tviittaa.

Hänen mukaansa monilla tahoilla oli liioiteltu käsitys Venäjän sotilaallisista kyvyistä vuoden 2014 jälkeen, jolloin Krimin niemimaan miehitys suoritettiin yllättävällä vauhdilla. Kofman toteaa, että Ukrainassa nähtyjen haasteiden jälkeen vaarana on venäläisjoukkojen aliarviointi.

Venäjän sotilasoperaation heikko menestys on yllättänyt monet asiantuntijat. Joukot ovat kärsineet heikosta taistelutahdosta, viestintälaitteiden häiriöistä ja vakavista logistisista ongelmista. Osa joukoista on sabotoinut omia ajoneuvojaan välttääkseen joutumisen taisteluun.

– Olen nähnyt, että edes tämä valtava armeija ei olekaan niin valtava, Viron asevoimien komentaja, kenraaliluutnantti Martin Herem sanoi New York Timesin mukaan.

This conflict has some similarities to the 1939-1940 Winter war. So do early impressions about the state of the Russian military. After 2014 I spent years cautioning the Russian military was not 12ft tall. The future will be spent explaining how they're not 4ft tall either. https://t.co/BoaM0C7keY

— Michael Kofman (@KofmanMichael) March 8, 2022