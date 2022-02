USA:ssa varoitetaan koronan valetesteistä

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Rikolliset ovat hyödyntäneet virustestauksen ruuhkautumista monissa osavaltioissa.

Valheellisten koronavirustestien kerrotaan yleistyneen räjähdysmäisesti omikronmuunnoksen aiheuttaman epidemia-aallon aikana Yhdysvalloissa. Taustalla oli tartuntamäärien nopea kasvu vuodenvaihteen tienoilla ja monien oikeiden testauspisteiden ruuhkautuminen.

Huijarit ovat perustaneet verkkosivustojen ohella myös omia testauspisteitään esimerkiksi Kalifornian osavaltiossa. Toimipisteet on naamioitu esittämään todellisia yhtiöitä ja terveysalan toimijoita.

Kalifornian oikeusministeri Rob Bontan mukaan asiakkaat ovat usein maksaneet testauksesta, mutta eivät ole saaneet tuloksia. Heidän henkilö- ja maksukorttitietojaan on mahdollisesti hyödynnetty tietyissä tapauksissa verkko-ostosten tekemiseen, identiteettivarkauksiin tai muihin rikoksiin.

Osa feikkitestaajista on veloittanut osavaltioita tekemistään palveluista vakuuttamattomille ihmisille. Viranomaisille on usein toimitettu tekaistuja tilastoja testauksen tuloksista.

Kansalaisia kehotetaan etsimään virallinen testauspiste terveysviranomaisten verkkosivujen kautta. Haasteena on, että kyseisistä sivustoista liikkuu myös rikollisten tekemiä kopioita. Virustestausta suorittavat tahot eivät koskaan lähetä viestejä tai soita yksittäisille henkilöille ilman erillistä lupaa.

New York Times -lehden mukaan feikkitestaajia on otettu kiinni New Yorkissa, Massachusettsissa, Oregonissa, Floridassa ja monissa muissa osavaltioissa.

Viranomaiset ovat tutkineet viime aikoina Chicagosta käsin toimivaa Center for Covid Control -yhtiötä, joka oli avannut noin 300 pop up -testauspistettä eri puolille Yhdysvaltoja ja kerännyt jopa 10 000 näytettä päivässä.

Yhtiön toiminnassa havaittiin myöhemmin vakavia puutteita. Sen työntekijöitä oli kehotettu väärentämään testien päivämääriä ja valehtelemaan asiakkaille tuloksista, sillä kaikkia näytteitä ei ollut koskaan käsitelty. Yhtiön kaikki toimipisteet suljettiin tammikuun lopulla.