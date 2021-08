USA:ssa vaaditaan lykkäystä Afganistanista vetäytymiselle

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kabulin lentoasemalla tehdyn terrori-iskun uhriluku on noussut torstain jälkeen.

Yhdysvalloissa kongressin alahuoneen republikaanijohtaja Kevin McCarthy on vaatinut lykkäystä amerikkalaisjoukkojen vetäytymiselle Afganistanista, kunnes kaikki amerikkalaiset saadaan evakuoitua turvallisesti.

Hän kehottaa demokraattien puhemies Nancy Pelosia kutsumaan edustajainhuone istuntoon, jossa äänestettäisiin aihetta koskevasta lakiesityksestä. Presidentti Joe Bidenin mukaan kaikki joukot vedetään pois elokuun loppuun mennessä.

Puolustushallinnon lähde arvioi aiemmin Fox News -kanavalle, että Kabulin lentoaseman ympäristössä olisi tällä hetkellä satoja ISIS-K-terroristijärjestön taistelijoita. Puolustusministeriö Pentagonin tiedottaja John Kirby varoitti perjantaina uusien iskujen mahdollisuudesta.

– Asevoimat jatkavat vetäytymistään lentoasemalta. On lähes varmaa, ettei kaikkia amerikkalaisia saada evakuoitua, lähde sanoi.

Tilanne tarkoittaa, että Yhdysvaltain kansalaisten paluusta olisi neuvoteltava Taleban-hallinnon kanssa. Lähteen mukaan evakuoinnit voitaisiin periaatteessa hoitaa myös ”tavanomaisesta poikkeavin keinoin”.

Taleban syyttää Yhdysvaltoja turvallisuuspuutteista

Talebanin taistelijat olivat pysäyttäneet afganistanilaisten pääsyn kentälle ennen terrori-iskua, mutta päästäneet suurimman osan amerikkalaisista läpi. Monet kuitenkin pysyivät poissa ISIS-K:sta annettujen varoitusten jälkeen.

New York Times -lehden mukaan lentoaseman portilla tehdyn itsemurhahyökkäyksen kuolonuhrien määrä on noussut jo 170 henkilöön. Lisäksi ainakin 200 ihmistä loukkaantui. Kyseessä on yksi tuhoisimmista terrori-iskuista Afganistanissa Taleban-liikkeen syrjäyttämisen jälkeen vuonna 2001.

Väkijoukkojen kerrotaan kerääntyneen lentoaseman ympärille jälleen perjantaina uhkakuvista huolimatta. Alueen etelä- ja itäpuolella olevat portit on suljettu ainakin toistaiseksi. Pentagonin mukaan kentän sisäpuolella on noin 5400 evakuointia odottavaa ihmistä.

Lentoaseman ympärillä olevia tarkastuspisteitä pyörittävä Taleban-liike arvosteli perjantaina Yhdysvaltoja alueen turvallisuuspuutteista.

– Välikohtaus ei sattunut [Talebanin] hallitsemalla alueella. Se kohta oli amerikkalaisten hallinnassa, ja syytämme heitä tapahtuneesta, Talebanin kulttuurikomission jäsen Habib Samangani sanoi Wall Street Journal -lehden mukaan.