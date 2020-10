USA:ssa uutisoidaan Suomen armeijan ”kauhukoulutuksesta”

Amerikkalainen the Drive -sivusto esittelee artikkelissaan Suomen puolustusvoimien Leopard 2 -taistelupanssarivaunukoulutusta.

”Panssarikauhukoulutuksen” tavoitteena on vähentää varusmiesten kokemaa pelkoa lähikohtaamisissa panssariajoneuvojen kanssa. Vastaavia harjoituksia on järjestetty myös monien muiden maiden asevoimissa.

Artikkelissa viitataan Jääkäriprikaatin julkaisemaan videoon valmiusyksikön taisteluharjoituksesta. Yksikön mukaan kuluvalla viikolla ”toteutettiin vaunukoulutukseen kuuluva taistelijoiden ’panssarikauhun’ poistaminen”.

– 55 tonnia painavan Leopard 2A4:n alla on reilusti maavaraa, jotta panssarivaunu voi ajaa turvallisesti makuuasennossa olevan henkilön yli, The Drive kirjoittaa.

Sivusto huomauttaa arktisen alueen strategisen merkityksen kasvaneen viime vuosien aikana. Jääkäriprikaati osallistuu usein kansainvälisiin harjoituksiin myös Yhdysvaltain asevoimien kanssa.

Jääkäriprikaatin mukaan valmiusyksikön varusmiesten palvelus alkaa olla jo loppusuoralla. Viimeisen jakson tärkeimpiä harjoituksia ovat muun muassa 24 tunnin marssi, yksikön ampumamestaruuskilpailu ja Puukko 20 -taisteluharjoitus.

– Ensilumi piristi pohjoisen puolustajia kuluneella viikolla. Jääkäriprikaatin valmiusyksikön varusmiehet pääsivät noin puolen vuoden tauon jälkeen soveltamaan palveluksen alkupuolella opittuja taitoja toiminnasta talvella. Suksetkin noudettiin varastosta, mutta suksille ei vielä tällä viikolla noustu, Jääkäriprikaati kirjoitti perjantaina Facebook-päivityksessään.

Watch this Finnish Leopard 2 tank roll over troops during "tank terror" training: https://t.co/DWwFsR4Sh4

— The War Zone (@thewarzonewire) October 23, 2020