USA:ssa uutisoidaan suomalaisesta rokotetutkijasta

Amerikkalainen CNBC-kanava kertoo koronavirusrokotetta kehittävästä 42-vuotiaasta Hannu Rajaniemestä. Rajaniemi käänsi maaliskuussa syöpähoitoja tutkineen startup-yhtiönsä huomion rokotteen kehitystyöhön.

– Ennen maaliskuun 10. päivää, jolloin päätimme hypätä tähän mukaan, olin hyvin huolissani tilanteen kehittymisestä. Tämä oli tietenkin ennen kuin asiat alkoivat mennä todella pahasti pieleen, Hannu Rajaniemi toteaa.

Rajaniemi oli ennen ratkaisevaa päätöstä puhumassa alan tulevaisuudesta suuren lääkeyhtiön tilaisuudessa New Jerseyssa. Yhtiön Covid-19-ohjelma herätti ajatuksen siitä, että myös startupin tutkimusta voitaisiin käyttää viruksen vastaisessa taistelussa.

Rajaniemi kiittää Helix Nanotechnologies -yhtiön rahoittajia, jotka turvasivat äkillisen käännöksen hyvin pienellä varoitusajalla.

– Viikon sisällä olimme varmistaneet rahoituksen, laatineet suunnitelman ja kääntäneet suuntaamme täysin, Hannu Rajaniemi sanoo.

Yhtiön aiempi hanke ja uusi rokotetutkimus pohjautuvat lähetti-RNA:n eli mRNA:n toimintaan, joten kaikki tarvittava kalusto oli jo valmiina laboratoriossa.

– Se on kuin tietokonekoodia, jota on helppo muuttaa ja kokeilla. Kuten aiemmin, teemme mRNA:ta, siirrämme sitä hiiriin ja seuraamme tuloksia.

Helix Nanotechnologies teki ensimmäiset rokotekokeensa hiirillä jo huhtikuun 3. päivänä. Satoja uusia rokotemalleja kokeillaan lähiviikkojen aikana. Ihmiskokeet voidaan ehkä aloittaa jo kahden tai kolmen kuukauden kuluttua.

– Tämä on ollut melko intensiivistä. Tuntuu kuin olisimme hypänneet kalliolta ja yrittäisimme rakentaa lentokonetta pudotuksen aikana, Rajaniemi sanoo.

We need a vaccine in six months. History teaches us that combining money with determined leadership can have an extraordinary effect on progress. We have done this before for tools of war. Now let’s do it for tools of health. https://t.co/sehI6KzoxX #vaccinemanhattanproject

— Hannu Rajaniemi (@hannu) April 24, 2020